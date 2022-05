Mamy nowe informacje o goglach VR od Apple!

Konferencja WWDC 2022 marki Apple odbędzie się za niecały tydzień. Z tego powodu w sieci pojawia się coraz więcej przecieków i spekulacji na temat produktów, które na niej zobaczymy.

(1/2)

It still takes some time before Apple AR/MR headset enters mass production, so I don't think Apple will release AR/MR headset and rumored realityOS at WWDC this year. Apple's competitors worldwide can't wait to see the hardware spec and OS design for Apple's AR/MR headset.