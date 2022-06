Mamy nowe informacje o iPadzie 2022. Co się zmieni, a czego nadal brakuje w najtańszym tablecie Apple?

Dzięki swojemu najtańszemu iPadowi, Apple króluje na rynku tabletów. Tegoroczny model, którego premiera zbliża się wielkimi krokami, może mocno namieszać na rynku. Jakie jeszcze zmiany są potrzebne w nadchodzącym tablecie producenta?

Rynek tabletów od samego początku jest zdominowany przez jedną firmę - Apple. Na przestrzeni lat ten producent tworzył różne alternatywne konstrukcje - zobaczyliśmy iPada Air, iPada Pro oraz iPada Mini. Jednakże od zawsze największym hitem sprzedażowym jest zwykły, najtańszy model iPada - zwykły iPad. W urządzeniu kosztującym 1699 zł dostajemy wszystko, co najważniejsze w tablecie do codziennego użytku.

Warto jednak pamiętać, że w 2022 roku czeka nas premiera jubileuszowej, 10. wersji iPada. Jakie więc zmiany przygotowała firma w dziesiątej wersji tabletu? Przedstawiamy najważniejsze informacje i zastanawiamy się, co jeszcze chcielibyśmy zobaczyć w nowym urządzeniu.

Co się zmieni w iPadzie 2022

Według raportu przedstawionego przez 9to5Mac, zmiany w nadchodzącym iPadzie mogą być naprawdę znaczące. Po pierwsze, długo wyczekiwane USB-C trafi w końcu do najtańszego modelu iPada. Nawet u nas w redakcji pierwszym instynktem na temat podstawowego iPada jest wspomnienie właśnie o tym porcie:

W tablecie Apple najbardziej brakuje mi portu USB-C. Jego pojawienie się w nowych iPadach znacznie ułatwiłoby przesyłanie plików między nim a urządzeniami od innych producentów

Konrad Łącki, PCWorld.pl

Po wprowadzeniu w 2018 roku do iPada Pro złącze powoli torowało sobie drogę do całej gamy tabletów firmy - poza zwykłym iPadem. Według publikacji już niedługo ma się to zmienić i uniwersalny port ładowania w końcu zagości też w budżetowym tablecie Apple.

Dostaliśmy też informacje, że do nowej wersji iPada trafi procesor A14 Bionic, znany między innymi z iPada Air 4 czy iPhone'a 12. Oznacza to, że nowy model będzie około 30% szybszy od swojego poprzednika, który wykorzystuje SoC A13. Ponadto, wersja z łącznością komórkową po raz pierwszy będzie wspierała standard 5G.

Warto także wspomnieć o informacji na temat nowego ekranu. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący iPad otrzyma wyświetlacz o przekątnej 10,5" - o 0,3" większy od poprzednika. Nie przełoży się to co prawda na zmiany w możliwościach odwzorowania kolorów - podstawowy iPad nadal będzie ograniczony do kolorów sRGB - ale większy ekran to bezdyskusyjnie krok w odpowiednim kierunku.

iPad 2022 - czego nam brakuje?

Każdy ma swoją osobną listę życzeń na temat zmian w produktach firmy Apple - my również. Według mnie jest jeszcze jedna bardzo ważna zmiana, która powinna dosięgnąć podstawowego iPada - design. Od wielu lat widzimy tablet w zupełnie niezmienionej formie, która zdecydowanie odstaje od dzisiejszych standardów estetycznych. Warto by było, aby Apple skonsolidowało design swoich tabletów i upodobniło zwykłego iPada do reszty swoich urządzeń. Jednak, jak zauważa Artur, może być z tym pewien problem:

Założenie taniego, edukacyjnego iPada jest super. Jednak jeśli nawet iPad Mini otrzymał nową konstrukcję, to podstawowy iPad też by mógł. Zastanawiam się tylko, czy wtedy istnienie iPada Air miałoby jakikolwiek sens

Artur Tomala, PCWorld.pl

Podstawowym rozróżnieniem między iPadem Air a iPadem jest właśnie design (no i mocniejszy procesor w Airze). Apple może się więc obawiaż, że sam mocniejszy procesor może nie wystarczyć do przekonania konsumentów do zakupu droższego iPada Air, stąd opóźnia wprowadzenie nowego wyglądu podstawowego iPada. Ze strony finansowej może to być całkiem zrozumiałe.

Co w takim razie, jeśli Apple nie wprowadzi nowego designu? W takim wypadku mam jedną prośbę - laminowany wyświetlacz. Przepaść pomiędzy ekranem a szkłem, którą możemy zauważyć w podstawowym iPadzie, przypomina początek drugiej dekady XXI wieku. Jeśli więc nie dostaniemy całkowitego redesignu, liczę przynajmniej na wprowadzenie laminowanego ekranu do nowego iPada. Biorąc pod uwagę informacje o zmianie wielkości wyświetlacza, jestem pełen nadziei na jednoczesne ulepszenie na tym polu (albo, oczywiście, całkowity redesign).