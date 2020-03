Mamy nowy gameplay z remake'u Destroy All Humans!

W sieci zadebiutował właśnie kilkunastominutowy film z remake'u Destroy All Humans! Gra ukaże się jeszcze w tym roku.

Choć wielu deweloperów zrezygnowało z imprezy PAX East 2020, to wydarzenie nadal obfitowało w wiele ciekawych momentów. Jednym z nich był panel THQ Nordic, podczas którego zaprezentowano prawie 14-minutowy gameplay z nadchodzącego remake'u Destroy All Humans! Za odświeżoną wersję tytułu odpowiada studio Black Forest Games. Gra ma się ukazać na PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia i PC jeszcze w tym roku, jednak nie podano dokładnej daty premiery. Materiał filmowy z targów został właśnie publikowany w sieci przez portal Gematsu.

Gra Destroy All Humans! zadebiutowała oryginalnie w 2005 roku i została stworzona przez studio Pandemic. Jest to zabawna, przygodowa gra akcji, w której wcielamy się w kosmitę o imieniu Crypto. Nasz protagonista zostaje wysłany na ziemię, w celu zbierania materiału genetycznego mieszkańców naszej planety. Podczas wykonywania swojego zadania, musi eliminować ludzi i pobierać ich DNA oraz dowiedzieć się, co spotkało jego poprzednika. Gra zdobyła dużą popularność i doczekała się kilku odsłon.

THQ Nordic z pewnością nie próżnuje. Podczas panelu, poza Destroy All Humans! omawiano również gry: SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Desperados III oraz Darksiders Genesis.

źródło: Gematsu