Mamy wyniki testów Ryzena 7 5800X3D

Serwis XanxoGaming przetestował Ryzena 7 5800X3D, a wyniki benchmarka wyciekły do internetu. Procesor sprawdzono pod kątem obciążeń niezwiązanych z grami. Testy zrobiono za pomocą programów CPU-Z, Geekbench 5, Blender i Cinebench R23. W tej ostatniej aplikacji procesor uzyskał 1493 punkty w testach pojedynczego rdzenia i 15060 punktów w testach wielordzeniowych. Oznacza to, że „zwykły” Ryzen 7 5800X jest według tego testu o około 2% szybszy w trybie wielowątkowym i 5% szybszy w trybie jednowątkowym. Test w programie Geekbench 5 dał Ryzenowi 1639 punktów dla jednego rdzenia i 10498 dla ośmiu rdzeni. Według testu w Geekbench 5 Ryzen 7 5800X jest szybszy o 2% w trybie jednowątkowym i o 12% szybszy w trybie wielowątkowym.

Wyniki 5800X3D w CPU-Z to odpowiednio 617 i 6505 w testach jednordzeniowych i wielordzeniowych. W tym teście Ryzen 7 5800X pokonuje swojego „kuzyna” 3D o 8% i 7% w obydwu kategoriach. W Blenderze przetestowano czas renderowania za pomocą 5800X3D „sceny BMW”. Procesor wykonał tę operację w 166 sekund, podczas gdy czas układu standardowego to 146 sekund, czyli 20 sekund mniej. Oznacza to 14% przewagi Ryzena 7 5800X. Ryzen 7 5800X3D ma taktowanie zegara na poziomie 3,4 GHz z boostem do 4,5 GHz, a jego TDP wynosi 105 W.

AMD Ryzen 7 5800X3D jest pierwszym i jedynym układem z 3D V-Cache bazującym na architekturze rdzenia Zen 3 7 nm. Ma 8 rdzeni, obsługuje 16 wątków i wykorzystuje 100 MB połączonej pamięci podręcznej. Procesor będzie sprzedawany z sugerowaną ceną 449 dolarów (około 1880 złotych), czyli taką samą, jaką obecnie ma Ryzen 7 5800X. Można więc się spodziewać, że jego cena będzie obniżona, co na pewno ucieszy wszystkich planujących zakup tego CPU.

