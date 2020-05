Manchester United pozywa twórców gry Football Manager

Firmy Sega i Sports Interactive - wydawca i deweloper gier z serii Football Manager, zostali pozwani przez klub piłkarski Manchester United.

Włodarze Manchesteru United ewidentnie nudzą się podczas przerwy w rozgrywkach Premier League wywołanej pandemią koronawirusa. Przedstawiciele zespołu z Old Trafford twierdzą, że gra Football Manager narusza znak towarowy drużyny poprzez nadmierne wykorzystywanie jej nazwy. Co więcej, Manchester United twierdzi również, że twórcy i wydawca bezprawnie korzystają z herbu, który choć nie identyczny, to mocno wzorowany na oryginale.

Sega nie ukrywa, że jest zaskoczona całą sytuacją bowiem nazwa Manchester United pojawia się w grach Sports Interactive od 1992 roku (wówczas jako Championship Manager) i szefostwo angielskiego zespołu nie miało z tym problemu. Jeszcze bardziej absurdalne wydaje się posądzenie deweloperów o nadmierne wykorzystanie herbu drużyny, który poza kolorami, tak naprawdę w niczym nie przypomina oryginału.

Zdaniem Segi, działania prowadzone przez klub, w celu ograniczenia używania słów „Manchester United” w odniesieniu do drużyny w grze komputerowej, prowadzą do "nieuzasadnionego ograniczenia prawa do wolności wypowiedzi".

Adwokat United argumentuje działania swojego pracodawcy tym, że wydawca i twórca gry korzystają z popularności marki Manchester United, co wpływa bezpośrednio na wyższą sprzedaż produkcji. Choć nie umniejszamy zasług zespołu z Old Trafford, to należy pamiętać, że w Football Manager 2020 dostępnych jest ponad 2500 zespołów z 50 najlepszych lig świata. Wiele z nich z równie bogatą i piękną historią co MU.

Jak zakończy się ta sprawa? Tego niestety nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że strony dojdą do porozumienia.

