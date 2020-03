Mapy Google będą ostrzegać o zmianach związanych z koronawirusem

Firma została zamknięta przez COVID-19? Mapy Google Cię o tym powinfromują.

Kolejne kraje przyłączają się do walki z koronawirusem. Ostatnimi czasy jest to Polska oraz Stany Zjednoczone. Za oceanem sprawa staje się coraz poważniejsza, a największe firmy technologiczne oraz rząd robią, co mogą, aby zwiekszyć bezpieczeństwo obywateli.

Źródło: macworld.com

W USA odwołano już wszystkie mecze, jakie pozostały do końca sezonu NHL, a Broadway został zamknięty do połowy kwietnia.

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa wiele firm, restauracji oraz urzędów jest zamykanych. Część z nich pracuje w ograniczonym wymiarze czasowym lub zamyka niektóre ze swoich oddziałów. Mapy Google poinformują swoich użytkowników o wszystkich zmianach związanych z pandemią koronawirusa.

Zgodnie z najnowszymi informacjami ze strony pomocy technicznej firmy Google właściciele firm proszeni są o aktualizacje swoich profili. Działania te mają na calu zaktualizowanie bazy danych, z jakiej korzystają Mapy Google. Właściciele firm mogą zmienić godziny otwarcia, a także dane kontaktowe. Możliwe jest także tworzenie tymczasowych stanowisk obsługi. Google dodało również opcję informowania klientów o wszystkich zmianach z wiązanych z pandemią koronawirusa na bieżąco. To niezwykle ważne, ponieważ sytuacja cały czas jest dynamiczna.

Jednocześnie Google informuje właścicieli firm, że wprowadzone przez nich zmiany nie będą widoczne od razu po ich zapisaniu. Wyszukiwarkowy gigant nie zrezygnował z programu kontroli jakości. Oznacza to, że wszystkie wprowadzone dane są sprawdzane przez Google przed udostępnieniem ich w Mapach Google. Ma to zapobiec pojawianiu się fałszywych informacji.

Wszystkie aktualizacje godzin pracy, danych kontaktowych oraz lokalizacji widoczne będą dla właścicieli firm w profilu Google My Business. Z poziomu tego narzędzia mogą oni szybko wprowadzać zmiany lub w razie potrzeby cofać poprzednie ustawienia.

Zmiany wprowadzone w Mapach Google zostaną automatycznie importowane do wyszukiwarki Google.

Źródło: phonearena.com