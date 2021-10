Mapy Google będą zielone. Nowe rozwiązania w zakresie ekologii wkrótce.

Najnowsze rozwiązania, które Google dodało dziś do aplikacji Map Google mają pomóc nam w walce ze zmianami klimatu i podróżowaniu w bardziej ekologiczny sposób.

O wprowadzeniu tych nowości Google informowało nas sukcesywnie w ciągu tego roku. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się w marcu, a nieco więcej szczegółów amerykański gigant ujawnił w trakcie konferencji I/O w maju. Wtedy też pokazał jedną z funkcji, która miała pomóc nam w opracowaniu bezpieczniejszej trasy podróży.

Dziś natomiast Google, za pośrednictwem swojego bloga, informuje nas o wielu nowościach, z których już wkrótce będą mogli korzystać użytkownicy Map Google. Mają one pomóc nam w prowadzeniu bardziej ekologicznego trybu życia. Nowe możliwości są już teraz dostępne w Stanach Zjednoczonych, a do Europy powinny trafić w przyszłym roku.

Co nowego otrzymamy? Mapy Google będą w stanie wybrać nie tylko najbardziej optymalną trasę przejazdu. Od teraz będą one dbały o to, aby nasza podróż pozostawiała jak najmniejszy ślad węglowy. Taka trasa zostanie wyświetlona osobno, jeżeli nie okaże się najszybszą z przedstawionych. Aplikacja pokaże także więcej informacji dla posiadaczy pojazdów hybrydowych oraz elektrycznych.

Mapy Google otrzymają też nowy system, który będzie przewidywał układ sygnalizacji świetlnej i na tej podstawie decydował o wyborze odpowiedniej trasy. Ten program uruchomiony został już pilotażowo w Jerozolimie. Google szacuje, że dzięki niemu udało się zmniejszyć zużycie paliwa o 10-20 procent. Kolejnym miastem, w którym sprawdzony zostanie ten system będzie Rio de Janeiro.

Google nie zapomina także o osobach korzystających z rowerów i innych jednośladów. Mapy będą także posiadały wersję lite, która będzie bardziej dostosowana do potrzeb cyklistów. Mapy Google ułatwią też znalezienie wypożyczalni rowerów i skuterów.

