Mapy Google bez internetu i inne przydatne funkcje [Aktualizacja 25.07.2021]

Lato jest okresem, kiedy najwięcej osób wybiera się w podróż do nowych miejsc. Mapy Google mogą być naprawdę przydatnym towarzyszem podczas takich wycieczek.

Mapy Google offline

Przed wyjazdem zawsze warto dowiedzieć się, co znajduje się w okolicy i ewentualnie wyznaczyć plan zwiedzania. Jeśli natomiast wiesz, że będziesz miał słaby internet albo nie chcesz korzystać z roamingu - sciągnij Mapy Google na swojego smartfona. W wersji offline są dostępne takie funkcje jak na przykład wyszukiwanie lokalizacji czy wyznaczanie i wyświetlanie trasy do miejsca docelowego. Możesz także pobierać mapy offline miejsc, które zamierzasz odwiedzić w przyszłości.

Jak pobrać Mapy Google offline?

Na telefonie lub tablecie otwórz aplikację Mapy Google Upewnij się, że masz połączenie z internetem, a potem zaloguj się w Mapach Google Wyszukaj dowolne miejsce Na dole wybierz nazwę lub adres miejsca, kliknij Więcej, a następnie Pobierz mapę offline.

Domyślnie mapy offline są pobierane do wewnętrznej pamięci urządzenia, ale można je też pobrać na kartę SD. Żeby to zrobić, należy otworzyć aplikację Mapy Google, kliknąć Twoje zdjęcie profilowe, następnie Mapy offline. W prawym górnym rogu zobaczysz zakładkę Ustawienia. W sekcji Ustawienia zapisywania danych kliknij Urządzenie, a potem Karta SD. Zauważ, że jeżeli pobierzesz mapę na kartę SD, nie będziesz mógł z niej korzystać, jeśli tę kartę wyjmiesz!

Jak zaktualizować Mapy Google offline?

Google będzie próbował automatycznie zaktualizować Twoje Mapy Google, a więc wszystko, co trzeba będzie zrobić to kliknąć Aktualizuj teraz. Mapy można również zaktualizować ręcznie. Wystarczy wejść w Ustawienia konta, Mapy offline i kliknąć Zaktualizuj.

Niestety Mapy offline mają też wadę. W trybie offline wskazówki dojazdu dostępne są tylko i wyłącznie dla podróży samochodem. Aplikacja nie pokaże nam ani alternatywnych tras, ani dojazdu transportem publicznym.

Jak zapisać ulubione miejsca w Mapach Google?

Dzięki zapisywaniu ulubionych miejsc w aplikacji szybko je później znajdziesz na dowolnym komputerze, telefonie lub tablecie. Żeby to zrobić, otwórz Mapy Google. Kliknij lub wyszukaj miejsce. Kliknij Zapisz a potem wybierz listę. W ten sposób możesz stworzyć listę ulubionych miejsc, na wyszukiwanie których później można będzie nie tracić czasu. Zapisane miejsca będą widoczne tylko dla Ciebie, chyba że udostępnisz listę miejsc innym użytkownikom.

Jak udostępnić swoją lokalizację innym osobom w Mapach Google?

Za pomocą tej funkcji możesz nie tylko udostępnić swoją lokalizację, ale też zobaczyć, gdzie się znajduje ktoś z Twoich znajomych. Żeby to zrobić, otwórz Mapy Google na komputerze. Kliknij Menu a potem Udostępnianie lokalizacji, następnie wybierz osobę.

Oglądaj stare zdjęcia z archiwów Street View

Aby zobaczyć zdjęcia Street View wystarczy wyszukać miejsce lub adres w Mapach Google, a następnie przeciągnąć Pegmana w miejsce na mapie. Większość użytkowników wie o istnieniu tej funkcji, ale nie wszyscy wiedzą, że w Street View można też oglądać zdjęcia z archiwum.

Żeby zobaczyć, jak Twoja okolica zmieniała się z czasem przeciągnij Pegmana na mapę, kliknij zegar i użyj suwaka na dole, by "cofnąć się w czasie". Aby wyjść z tego trybu, kliknij Wstecz w lewym górnym rogu.

Uwaga: zdjęcia historyczne mogą być niedostępne dla niektórych miejsc.

Jak dodać punkt do trasy w Mapach Google?

Wszyscy wiemy, jak znaleźć drogę z punktu A do punktu B, a co jeśli podczas podróży chcemy zrobić przystanek w miejscowości C? Możemy zaplanować trasę w Mapach Google i zobaczyć, ile czasu zajmie podróż albo jaką odległość trzeba będzie pokonać uwzględniając ten punkt C. Aby dodać dodatkowe miejsce trzeba wprowadzić punkt początkowy oraz cel podróży, a następnie kliknąć trzy kropki w prawym górnym rogu i wybrać Dodaj przystanek. Proste!

Opcja Unikaj opłat drogowych w Mapach Google

Aplikacja może unikać tras, gdzie za przejazd trzeba zapłacić. Żeby włączyć to ustawienie trzeba wejść w menu Ustawienia i następnie Nawigacja. W sekcji Opcje trasy należy wybrać opcję Unikaj opłat.

Tryb incognito w Mapach Google

Google Maps pozwala włączyć tryb incognito, czyli prywatności. Korzystaj z tego trybu, gdy nie chcesz, by Twoja aktywność – na przykład miejsca, które wyszukujesz i do których wyznaczasz trasy – była zapisywana na Twoim koncie Google. Jak włączyć? Na swoim urządzeniu otwórz aplikację Mapy Google. W prawym górnym rogu kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie Włącz tryb incognito.

Źródło: support.google.com