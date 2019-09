Mapy Google dla Androida zyskały tryb Odkrywania

Street View, czyli możliwość zobaczenia widoku z ulicy, jest doskonale znana użytkownikom Map Google. Od teraz na Androidzie będzie można korzystać z niej w łatwiejszy sposób.

Mapy Google to bardzo praktyczne rozwiązanie, o czym nie trzeba nikogo przekonywać. W tej chwili na telefonach z systemem Android można uzyskać Street View, oznaczając znacznikiem na mapie wybrane miejsce, a następnie naciskając na zdjęcie, które pokazuje się w lewym, dolnym rogu. W wersji desktopowej lub na stronie jest to proste - po prostu opuszczamy w dowolne miejsce na mapie żółtego ludzika. Aktualizacja edycji Map na smartfony zbliża je do tej właśnie wersji, wprowadzając tryb Odkrywania. Aby w niego wejść, należy kliknąć na ikonkę wyboru typu mapy - jak zauważysz, na dole pojawił się ludzik. Po jego wybraniu ulice staną się błękitne - wówczas wystarczy wskazać palcem na dowolne miejsce i już mamy widok uliczny.

A co dalej? To samo, co w wersji dekstopowej - można chodzić i oglądać widoki. Jeśli w jakimś miejscu nie będzie to możliwe, nastąpi powrót do widoku ogólnego. Gdy wchodzisz do Map Google na swoim telefonie i nie widzisz ludzika w wyborze typów map, musisz zaktualizować aplikację. "Odkrywanie" zostało dodane w wersji 10.23.4. Możesz ją pobrać bezpośrednio ze Sklepu Play.