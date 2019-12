Mapy Google integrują się z samochodami elektrycznymi

Google wprowadziło do Map Google możliwość wyszukiwania stacji ładowania pojazdów elektrycznych z filtrowaniem danych typów wtyczek.

Nie ma się co oszukiwać samochody elektryczne mimo, iż w chwili obecnej nie sprawdzą się u każdego są przyszłością motoryzacji XXI wieku. Cykl homologacyjny WLTP oraz nowe normy dotyczące ilości emitowanych spalin zmuszają producentów do produkcji coraz bardziej wyżyłowanych pod kątem ekologii silników. Już niedługo w gamie każdej, nawet najtańszej marki pojawi się silnik hybrydowy, a w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat samochody z silnikami spalinowymi na dobre przejdą do historii.

Źródło: bmw

W chwili obecnej rynek samochodów elektrycznych dynamicznie się rozwija, ale jazda tego typu autem nie zawsze jest przyjemna i wygodna. Gdy posiadamy naładowany samochód lub egzemplarz z range extenderem (silnikiem spalinowym ładującym elektryczny) wszystko jest w jak najlepszym porządku. Problemy zaczynaja się, gdy poziom naładowania baterii gwałtownie zbliża się do zera. Akumulatory samochodów elektrycznych nie lubią być ładowane do pełna i rozładowywane do zera, co oznacza, że realnie powinniśmy wykorzystywać około 60 procent ich pojemności (od 80 procent naładowania do 20 procent naładowania), co negatywnie wpływa na i tak już nie największy zasięg.

Każdy użytkownik samochodu elektrycznego z pewnością choć raz miał sytuacje, gdy jego auto było bliskie rozładowania, a w pobliżu nie było żadnej znanej ładowarki. Sytuacji nie poprawia fakt, że auta elektryczne używają kilku różnych złączy do ładowania. Są to wtyki CHAdeMO używane przez Nissana Leaf'a, CSS wykorzystywane przez grupę VAG, autorskie złącze Tesli i jeszcze kilka innych typów.

Google pilotażowo uruchomiło nową funkcję, która pozwala filtrować stacje ładownia. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik będzie pewny, że dojedzie na stacje ładowania, która będzie kompatybilna z jego autem. W chwili obecnej rozwiązanie to działa najlepiej w Stanach Zjednoczonych, ale jest też implementowane do poszczególnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Mapy umożliwiają użytkownikowi zdefiniowanie, jaki typ ładowarki kompatybilny jest z jego autem, dzięki czemu nie zdarzy się już sytuacja, w której użytkownik dojeżdża na resztkach akumulatora do ładowarki, która nie jest kompatybilna z jego autem.

W Stanach Zjednoczonych umożliwiają już dostęp do opcji Ustawienia Pojazdu Elektrycznego, gdzie można zdefiniować tryb wtyczki.

Źródło: androidpolice.com