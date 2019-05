Mapy Google - nowa funkcja zaproponuje menu

Do Map Google dodano dziś nową funkcję - rekomendację potraw z menu punktów gastronomicznych.

Mapy Google to szereg praktycznych funkcji, które ułatwiają podróże, zwiedzanie czy znajdowanie miejsc, których szukamy. Od dzisiaj ich wersja na systemy Android ma nową funkcję - polecanych potraw. Ma to pomów milionom użytkownikom nie tylko na znalezienie restauracji czy baru w wybranej lokalizacji, ale także zobaczenie, jakie potrawy warto zamówić na miejscu. Te rekomendacje będą się oczywiście opierać na opiniach samych użytkowników Map, którzy będą zachęcani do ich dodawania wraz ze zdjęciami serwowanych na miejscu specjałów. Czyli tak samo, jak obecnie np. miejsca.

Jak użyć tej funkcji? Gdy uruchomisz Mapy Google na swoim telefonie, w sekcji "Restauracje" powinna pokazać się nowa opcja. Możesz także znaleźć polecane potrawy z zakładce "Dla Ciebie". Jeśli jeszcze jej nie masz, spokojnie - aktualizacja jest dopiero w drodze. Jeśli masz - wybierz ją, a w zakładce "Menu" znajdziesz zdjęcia i recenzje potraw oraz oceny użytkowników. Na konferencji I/O Google zapowiedziało, że funkcja Lens pozwoli na wykorzystanie jej do wyszukiwania popularnych wyborów po skierowaniu smartfona na kartę menu.

Nowa funkcja to kolejny krok Google w stronę zmienienia Map we wszechstronny serwis, w którym będzie można znaleźć dosłownie wszystko. Trudno zaprzeczyć, że już posiada olbrzymią funkcjonalność i wypada się cieszyć, że możemy z niej korzystać całkowicie za darmo.