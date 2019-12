Mapy Google obejmują juz 98% populacji!

Złośliwi powiadają, że Google jest wszędzie. A samo Google właśnie potwierdziło, że jest niemal wszędzie - Mapy obejmują już tereny zamieszkane przez 98% populacji Ziemi!

Mapy Google pozwalają zarówno na obserwowanie Ziemi z lotu ptaka, jak i zejście na ulicę lub poziom gruntu (Street View). Aby było możliwe i jedno, i drugie, zgromadzono na serwerach Google miliardy zdjęć. Dzisiaj łączna długość ulic dostępnych w trybie Street View przekroczyła dziesięć milionów mil, czyli ponad 16 milionów kilometrów. Jest to odległość pozwalająca na pełne okrążenie Ziemi - i to 400 razy! Zdjęcia obejmują obszar o łącznej powierzchni 36 milionów mil kwadratowych (niemal 58 milionów kilometrów), co pozwala na pokrycie terenów zamieszkanych przez 98% ludzkości. Dzięki temu można wirtualnie "dostać się" do niemal każdego zamieszkanego zakątka naszej planety, oglądając na ekranie monitora, laptopa czy smartfona widoki z miejsc oddalonych o tysiące kilometrów.

Aby było to możliwe, w każdej chwili krążą po świecie samochody Google, wyposażone w specjalne aparty, których jedną z cech jest odporność na temperatury i czynniki atmosferyczne. Z kolei aby umieszczać zdjęcia poszczególnych lokacji dokładnie w tych samych miejscach, w jakich są w rzeczywistości, wykorzystywane są wiązki laserowe i lidary, co pozwala na perfekcyjne mierzenie odległości. Google korzysta także ze specjalnych plecaków, które umieszczane są na łodziach, a także... zwierzętach, jak owce czy wielbłądy, co pozwala na wykonywanie ujęć w miejscach, gdzie trudno dotrzeć człowiekowi.

Warto dodać, że projekt Street View rozpoczął się 12 lat temu, 30 maja 2007 roku.