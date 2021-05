Mapy Google otrzymają pięć nowych funkcji

Mapy Google w ciągu kolejnych miesięcy wprowadzą kilka praktycznych nowości. Google zaprezentowało je wszystkie, dzięki czemu wiemy, czego się spodziewać.

Jak dowiedzieliśmy się z prezentacji Google podczas konferencji I/O 2021, wprowadzenie nowych funkcji jest możliwe dzięki znacznemu rozwojowi mechanizmów sztucznej inteligencji oraz rosnącej bazie danych. Jak przełoży się to na funkcjonalność dla użytkowników? Przede wszystkim pięcioma zaprezentowanymi nowościami, które mają ułatwić przemierzanie miast.

Pierwsza nowość to ostrzeżenie przed gwałtownym hamowaniem. Mapy będą wyliczać ryzyko jego pojawienia się, biorąc pod uwagę wiele czynników, w tym natężenie ruchu oraz najszybsze trasy. Na tej podstawie zaproponują drogę szybą, a zarazem teoretycznie najbezpieczniejszą dla kierowcy. Google wierzy, że w ten sposób umożliwi uniknięcie ok. 100 milionów stłuczek rocznie. Druga nowość to bardziej szczegółowy Street View. Gdy będziesz wirtualnie przemierzać ulice, będzie można wyświetlić informacje o sklepach, punktach usługowych i innych placówkach oraz bezpośrednio z mapy przejść do powiązanych z nimi witryn, np. przy restauracji do witryny z menu.

Trzecia nowość to bardziej szczegółowe plany ponad 50 miast świata - od Berlina po Singapur. Dodane zostaną oznaczenia przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej, a także pobocznych dróg i chodników. Ma to ułatwić planowanie optymalnych tras, zwłaszcza osobom poruszającym się na wózkach.

Kolejne usprawnienie to informowanie o zatłoczonych miejscach. Mapy będą wskazywać na rejon, w którym natężenie ruchu jest bardzo duże. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które planują szybko dostać się z miejsca na miejsce - dzięki temu będzie można omijać zakorkowane drogi i pełne ludzi ulice. Ostatnia rzeczy to wyświetlanie na mapie miejsc najbardziej pasujących do pory dnia. Czyli? Na przykład z rana pokazane będą wszystkie otwarte miejsca, w których można zjeść śniadanie.

Wszystkie wymienione nowości pojawią się w Mapach Google w najbliższych miesiącach. Jako pierwsi otrzymają je użytkownicy systemów mobilnych iOS oraz Android.