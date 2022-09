Mapy Google otrzymują proekologiczną funkcję

Dzięki niej możesz podróżować i mniej szkodzić naturze. Jak to wygląda w praktyce?

Jak wiedzą to chyba wszyscy, Mapy Google sprawdzają się zarówno w mieście, jak i na trasach. W tym drugim przypadku trudno spodziewać się, aby podróż odbywała pieszo, dlatego większość użytkowników korzysta z samochodów. Co za tym idzie - emitowany jest do atmosfery dwutlenek węgla. Google chce pomóc w zredukowaniu jego ilości, dlatego rozpoczyna wdrażanie nowej funkcji: wyznaczania tras przyjaznych dla środowiska. Jest ona dostępna od dzisiaj w niemal 40 krajach Europy, w tym w Polsce. Rozwiązanie umożliwia zmniejszenie wydatków na paliwo oraz zredukowanie emisji dwutlenku węgla.

Od teraz, gdy planujesz trasę, Mapy Google wskażą dwie - najszybszą oraz taką, na której zużycie paliwa będzie najniższe. Algorytmy Map pozwolą sprawdzić względną oszczędność paliwa oraz różnicę czasową pomiędzy tymi dwiema trasami. Jak czytamy w informacji prasowej:

"Trasy z najniższym spalaniem mogą się różnić w zależności od typu silnika. Na przykład przy większych prędkościach silniki diesla są bardziej wydajne niż silniki na gaz i benzynę, a samochody z napędem hybrydowym i pojazdy elektryczne sprawdzają się lepiej podczas jazdy w korkach. Dlatego w najbliższych tygodniach Google umożliwi kierowcom, którzy korzystają z funkcji wyznaczania tras przyjaznych dla środowiska w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wybranie typu silnika: benzyna lub gaz, diesel, napęd hybrydowy lub silnik elektryczny (EV). Dzięki temu będą oni mogli zobaczyć najlepszą trasę i szacunki dotyczące spalania paliwa lub zużycia energii."

Już dzisiaj sprawdź, czy nowa funkcja pojawiła się w Twoich Mapach, a jeśli jest - sprawdź w praktyce, jak może Ci pomóc.

