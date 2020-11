Mapy Google pokażą Ci, gdzie nie jechać na święta - sprawdź nowe opcje

W dobie pandemii COVID-19 Google wprowadziło już ponad 250 zmian i ulepszeń w Mapach. Teraz pojawią się kolejne nowości, które uchronią nas przed zakażeniem podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Chociaż zostało do nich jeszcze nieco ponad miesiąc czasu to ludzie planują już zakupy prezentów oraz produktów niezbędnych do gotowania tradycyjnych potraw. Niestety w tym roku musimy być bardzo ostrożni. Wszystko w związku z drugą falą pandemii koronawirusa.

Czas dostawy zamówienia

Google doskonale zdaje sobie sprawę z zwiększonego ruchu w okolicach nadchodzących świąt. Z tego właśnie powodu wprowadzono cztery nowości, które pomogą się nam odnaleźć w nowej normalności.

Wyszukiwarkowy gigant zaktualizuje swoją mapę COVID, która wkrótce pokaże więcej dokładniejszych danych. Na mapie zobaczymy ilość zakażeń, informacje na temat lokalnych wytycznych, miejsc do testowania oraz ograniczeń w poruszaniu się.

Mapa COVID w Polsce

Mapy Google zmienią sposób wytyczania tras. Aplikacja będzie nawigować po mniej uczęszczanych drogach. Mowa głównie o nawigacji pieszej oraz z wykorzystaniem komunikacji miejskiej. Google stale pozyskuje dane od operatorów komunikacji miejskiej i na ich podstawie zostaną wprowadzone nowe algorytmy odpowiedzialne za wytyczanie tras.

Nawigacja w komunikacji miejskiej

Dodatkowo w niektórych krajach Mapy Google pokażą obłożenie w restauracjach. Niestety w Polsce nie zobaczymy, ile czasu musimy poczekać na odbiór naszego jedzenia.

Wyżej wymienione funkcje działają już w angielskiej wersji Map Google na terenie Stanów Zjednoczonych. Google informuje, że nowe funkcje wkrótce pojawią się w kolejnych krajach.

Źródło: blog.google