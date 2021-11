Mapy Google pomogą uniknąć ludzi

Używasz Map Google na smartfonie? Ta nowość może okazać się bardzo przydatna.

Mapy Google mają mnóstwo użytecznych funkcji, do których już się przyzwyczailiśmy. Jedną z nich jest ostrzeganie o korkach na drodze oraz opóźnieniach w komunikacji miejskiej. Nowość dedykowana jest pieszym i można rzec, że została zainspirowana konkurencyjnym Waze. Nazywa się Area Busyness, co można kreatywnie przetłumaczyć jako "zatłoczenie". Jak to działa?

Jeśli chcesz odwiedzić jakieś miejsce - pizzerię, muzeum czy supermarket - możesz dzięki Mapom sprawdzić, czy nie jest tam tłoczno. Gromadzone statystyki pozwalają również sprawdzić, w jakich godzinach panuje tam największy ruch. Dane pozyskiwane są dzięki samym użytkownikom, a konkretniej - odpowiadają za nie mechanizmy geolokalizacyjne Map Google oraz historia wizyt w danym miejscu.

Zobacz również:

Foto: Google

Area Busyness pomoże uniknąć zatłoczonych miejsc, a co za tym idzie - nie tylko nie narazić się na stanie w długich kolejkach, ale również zminimalizować ryzyko zarażenia się COVID-19. Funkcja ta zaczęła być rozsyłana do użytkowników korzystających z map na smartfonach z systemami Android oraz iOS.

Foto: Google

Źródło: Google