Mapy Google powiedzą, czy autobus się spóźni i jak będzie zatłoczony

Google dodaje do swoich map dwie nowe funkcje. Obie związane są z transportem publicznym i już dostępne w ponad 200 miastach na świecie.

Mapy Google wciąż się rozwijają, a kolejne funkcje dodane przez producenta mają za zadanie pomoc w poruszaniu się po miastach za pomocą autobusów.

Pierwsza to pokazywanie w czasie rzeczywistym opóźnień wybranego środka transportu. Wykorzystuje do tego oczywiście znane mechanizmy śledzenia ruchu na drodze, co w połączeniu z informacjami związanymi z rozkładem jazdy umożliwia dokładne przewidzenie, kiedy autobus znajdzie się na przystanku. Podawane informacje to czas spóźnienia w minutach oraz przewidywanie, kiedy dotrzesz do celu swojej podróży, czyli przystanku docelowego.

Funkcja druga służy ocenie tego, jak bardzo zatłoczony będzie środek komunikacji. Mechanizm Map dokonuje tego na podstawie informacji dotyczących poprzednich kursów, co ma pomóc w zdecydowaniu, czy pojedzie się tym pojazdem, czy też lepiej zaczekać na kolejny. Szczerze mówiąc, średnio widzę precyzję takiej oceny, ale mogę się mylić.

Nowe funkcje zostały wprowadzone dla użytkowników Map Google w 200 miastach świata, dostępne są zarówno pod iOS, jak i systemem Android. Niestety, nie podano, które będą to miasta, podejrzewamy jednak, że w Polsce funkcja ta może nie być jeszcze dostępna. Ale zawsze można sprawdzić to na swoim telefonie.