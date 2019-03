Mapy Google testują funkcję tworzenia wydarzeń

Google rozpoczęło testy nowej funkcji - jest nią tworzenie wydarzeń, do których można zapraszać wybrane osoby.

Mapy Google już w tym momencie oferują użytkownikom mnóstwo użytecznych funkcji, ale Google na tym nie poprzestaje i wciąż rozwija swoją usługę. Właśnie rozpoczęły się testy, podczas których użytkownicy mogą tworzyć Publiczne wydarzenia. Może się to kojarzyć z podobną funkcją, którą od dawna oferuje Facebook, ale w desktopowej wersji Map takiej opcji jeszcze nie było. Funkcja ta nie jest jednak dostępna dla wszystkich i jak na razie trudno powiedzieć, jakie jest kryterium jej udostępniania przez Google - być może trzeba mieć odpowiednio wysoki poziom Lokalnego Przewodnika. Póki co nie potwierdzono, że funkcja ta działa poza USA, ale jeśli chcesz sprawdzić, czy zaliczasz się do wybranych, wykonaj następujące czynności:

Otwórz Mapy Google

Wejdź do menu i przejdź do sekcji Twój wkład

Jeśli masz dostęp do nowej funkcji, będzie ona w zakładce Recenzje, pod Sprawdź informacje

Jeżeli masz dostęp do tej funkcji, możesz tworzyć, edytować oraz oczywiście skasować wydarzenie. Opcje edycji to nadanie nazwy wydarzeniu, ustalenie czasu i miejsca, opis, przyporządkowanie do wybranej kategorii, a także link do wybranej strony. Liczba znaków jest ograniczona. Jak piszą w sieci osoby, które otrzymały możliwość organizacji wydarzeń, ma ona parę rzeczy do dopracowania, np. źle wyświetlają się zdjęcia, ponadto funkcja często się zawiesza i wyskakują błędy. Ale jeśli Google da radę je poprawić - wówczas nikt nie powinien mieć problemów.

Pozostaje tylko pytanie, jak wiele ośób używa Facebooka do sprawdzania wydarzeń w okolicy, a jak wiele będzie chciało robić to samo na Mapach Google?