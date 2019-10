Mapy Google testują sprawdzanie tras taksówek

Google testuje w swoich mapach funkcję "Stay Safer", dzięki której użytkownik ma pozostać bezpieczny i... nie dać się oszukać taksówkarzowi.

Wytyczanie trasy to jedna z funkcji Map Google, która pozwala na używanie jej jako nawigacji samochodowej. W ramach dodawania możliwości mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, Google testowało od czerwca funkcję sprawdzania, czy pojazd nie oddala się zbytnio od optymalnej trasy dojazdu do celu. Funkcja ta testowana była w Indiach, gdzie jest najwięcej taksówek na świecie, a uczciwość większości przewoźników pozostawia wiele do życzenia. A na czym polega sprawdzanie trasy? Otóż Mapy Google porównują lokalizację geograficzną użytkownika (na przykład pasażera taksówki) z zaplanowana trasą i jeśli odchylenie - w dowolnym kierunku - wynosi więcej niż 500 metrów, przesyła użytkownikowi alarm. Przyda się to nie tylko w sytuacji, gdy jedziesz taksówką poprzez nieznane miasto, ale także gdy prowadzisz w rejonie, którego nie znasz.

To nowe, ciekawe rozwiązanie, może przydać się zwłaszcza osobom często podróżującym po różnych zakątkach kraju i świata. Jak wspomniano, było ono testowane w Indiach, a od dzisiaj ma być rozprowadzane do pozostałych krajów świata. Jak można sprawdzić, w Polsce na razie go nie ma, być może trzeba będzie poczekać na kolejną aktualizację Map. Funkcja ta ma być dostępna zarówno dla ich wersji na system iOS, jak i Android.