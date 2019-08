Mapy Google wprowadzają funkcję tworzenia tras mieszanych

O ile jak dotąd w Mapach Google można było ustalić trasę przy wykorzystaniu tylko jednego środka transportu, o tyle niedługo będzie ona mogła składać się z wielu.

Mapy Google otrzymają w ciągu kilku najbliższych tygodni nową funkcję - tworzenie tras uwzględniających różne sposoby transportu, podwózki Uberem nie wyłączając. Ma to pozwolić na pokonanie całej trasy od punktu początkowego do końcowego bez konieczności - jak to ma miejsce teraz - pokonywania pewnych jej odcinków piechotą (np. idź 40 minut od dworca autobusowego). Jak wszyscy wiemy, komunikacja publiczna nie sięga wszędzie, toteż pojawi się wspomniany Uber oraz możliwość wypożyczenia roweru (niedawno z Mapami został zintegrowany Warszawski rower miejski Veturilo). Aplikacja od razu poda, jaki będzie szacowany koszt jazdy, jak długo trzeba będzie czekać na kierowcę, itp. Wyszukiwania będzie można sortować pod kątem ekonomii oraz innych czynników.

W przypadku rowerów zostaną podane informacje o najlepszych drogach rowerowych i szacowany czas pokonania proponowanej trasy. Oczywiście nowe funkcja będzie dostępna w miastach, gdzie można wypożyczyć rower lub zamówić Ubera. Google poinformowało, że trafi ona najpierw do 30 krajów świata - choć nie zostały dokładnie wymienione, spodziewamy się, że Polska będzie jednym z nich. Nastąpi to w przeciągu kolejnych tygodni. Będą mogli z niej skorzystać użytkownicy aplikacji Mapy Google na systemach Android oraz iOS.