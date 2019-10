Mapy Google z ciemnym motywem i wzbogaconymi wskazówkami głosowymi

Google ogłosiło wprowadzenie do Map Google nowych funkcjonalności. Na czym polegają?

Mapy Google są przez Google cały czas rozwijane, a każda kolejna edycja przynosi nowe, praktyczne rozwiązania. Pierwsze ogłoszone dzisiaj dla edycji Map z numerem 10.27.0 to ciemny motyw. Obejmie on także Gmail. Jak będzie wyglądać - pokazuje to poniższa animacja na oficjalnym instagramowym profilu systemu Android.

Jednak nie każdy będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania, a jedynie osoby z najnowszą obecnie wersją systemu, czyli 10. Ciemny tryb sprawi, że linie komunikacyjne, drogi i ulice będą znacznie lepiej widoczne - obecnie mamy białe na jasnym tle, w wersji ciemnej (co można zobaczyć na animacji) są znacznie jaśniejsze, przez co widocznie się wyróżniają. Dodatkową funkcją będzie możliwość oznaczania swoich ulubionych tras.

Druga duża nowość to wzbogacone wskazówki głosowe dla osób mających problemy ze wzrokiem. Pojawiły się ostrzeżenia przed zakrętem, zbliżania do przejścia dla pieszych i inne. Przykłady użycia tej funkcji pokazuje poniższy filmik.

Niestety, jak na razie jest to dostępne tylko dla wersji anglojęzycznej oraz japońskiej Map Google, ale firma obiecuje wprowadzenie kolejnych wersji językowych w najbliższym czasie.