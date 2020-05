Mapy Google z odświeżonym interfejsem udostępniania lokalizacji

Google wprowadziło do Map nowy, odświeżony interfejs dzielenia się lokalizacją. Teraz użytkownik ma większą kontrolę nad tym, co udostępnia innym - i jak długo.

Mapy Google to oprogramowanie, którego nikomu przedstawiać nie muszę. Jest to jeden z flagowych produktów Google, który przez lata istnienia doczekał się wręcz nieprzeliczonej liczby użytkowników. Cały czas wprowadzane są nowe funkcje oraz usprawniane już istniejące, np. informacje o korkach, odjazdach środków komunikacji miejskiej itp. Dzisiaj wprowadzono kolejne usprawnienie - jest to odświeżony interfejs udostępniania swojej lokalizacji. Może przydać się w okresie pandemii Covid-19, gdy musisz wyjść z domu. Po raz pierwszy funkcja ta pojawiła się w mapach ponad dwa lata temu, w marcu 2017 roku. Wystarczy kliknąć na kółeczko symbolizujące użytkownika, aby otrzymać opcję udostępnienia swojego położenia. W najświeższej wersji wygląda to w ten sposób:

Jeśli ktoś używał tej funkcji, od razu zauważy zmieniony interfejs. Sama funkcjonalność nie uległa zmianie. Rzuca się w oczy umieszczony na dole napis - "Sprawdź, jakie informacje będą udostępniane". Po jego naciśnięciu możesz przeczytać, że osoby, którym udostępnisz swoją lokalizację, zobaczą nie tylko, gdzie jesteś, ale również, co robisz (np. jedziesz bądź idziesz), a także jaki jest stan naładowania baterii w smartfonie/tablecie. Możesz rónież w wygodny sposób wybrać, jak długo lokalizacja ma być udostępniona. Ponadto wizualnie interfejs udostępniania jest teraz bardziej zaokrąglony na rogach.

Jeśli Mapy na twoim telefonie nie zaktualizowały się samoczynnie, możesz zaktualizować je ręcznie, pobierając ze sklepu Google Play. Najnowsza wersja usługi nosi numer 10.40.2.

Źródło: XDA Developers