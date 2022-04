Mapy Google zyskają szereg praktycznych funkcji dla kierowców

Kierowcy już od dawna apelowali do Google, aby dodało te elementy do swoich Map.

Mapy Google często wykorzystywane są przez kierowców jako nawigacja samochodowa. Nie może to jednak dziwić, ponieważ mają wiele funkcji, które pomagają w jeździe zarówno po mieście, jak i na dalsze dystanse. Google zdaje sobie z tego sprawę i cały czas je rozwija, a najnowsze zapowiedziane zmiany to między innymi wyświetlanie informacji o światłach drogowych w czasie rzeczywistym, znaków STOP oraz opłat.

W tym ostatnim przypadku pokazywana będzie wysokość myta, co ma ułatwić każdemu zaplanowanie kosztów podróży. Niestety - w Polsce poczekamy na to co najmniej kilka miesięcy. Funkcja ta pojawi się najpierw w USA, Indiach oraz Indonezji. W pierwszej fazie obejmowac będzie 2 tysiące punktów pobierania opłat.

Fot. TechSpot

Wyświetlanie znaków STOP i świateł w czasie rzeczywistym ma nie tylko pomóc kierowcy, ale również umożliwić stojącej za Mapami sztucznej inteligencji lepsze obliczanie szacowanego czasu podróży. Niestety, brak konkretnych informacji na temat tego, w jakich krajach nowość zostanie wprowadzona i kiedy.

Fot. TechSpot

Źródło: TechSpot, Google