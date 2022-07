Mapy burzowe – jak i gdzie śledzić burze w Polsce? Sprawdź, czy będzie burza

Pogoda w Polsce, a szczególnie latem, potrafi bardzo szybko się zmieniać, dlatego warto na bieżąco ją śledzić. Dzięki radarom burzowym możemy szybko sprawdzić, czy gdzieś w pobliżu aktualnie trwa burza i czy zmierza ona na przykład w naszym kierunku.

Mapy burzowe online umożliwiają obserwowanie pogody na całym świecie. Wystarczy zapoznać się z umieszczonymi legendami, aby dokonać poprawnych odczytów. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych stron internetowych, które umożliwiają regularną rejestrację pogody w Polsce i nie tylko.

To serwis dotyczący burz w całym kraju, z możliwością przeglądania archiwum wyładowań atmosferycznych oraz innych danych dotyczących pogody. Mapa rejestruje zmiany pogodowe w Polsce oraz w całej Europie. Dzięki czytelnej i przejrzystej stronie z łatwością możemy sprawdzić obecny stan wyładowań atmosferycznych w każdym miejscu.

Aby poprawnie odczytać wszelkie informacje na mapie należy zapoznać się z prostą legendą umieszczoną w prawym górnym rogu witryny. Dodatkowo twórcy strony prowadzą fanpage na Facebooku, na którym umieszczane są dodatkowe informacje na temat aktualnej sytuacji pogodowej w kraju. Istnieje także aplikacja mobilna Burzowo.info obsługująca powiadomienia oraz umożliwiająca korzystanie z dodatkowych funkcji.

Link do strony: Burzowo.info

Kolejne narzędzie do wizualizacji pogody w czasie rzeczywistym na całym świecie. Mapa pogodowa rejestruje nie tylko wyładowania atmosferyczne, ale również inne dane - wiatr, opady, temperatury, ciśnienie, widoczność oraz jakość powietrza, przemieszczanie się chmur, a nawet kierunek fal na morzach i oceanach. A to tylko niektóre z nich. Z aplikacji mogą spokojnie korzystać piloci, spadochroniarze, surferzy czy żeglarze.

Strona Windy.com jest czytelna, przejrzysta i posiada wiele ciekawych funkcji, z których możemy korzystać w różnych celach. Po otwarciu zakładki menu, możemy m.in. przejść do wiadomości pogodowych z kraju i ze świata czy obliczyć odległość pomiędzy wybranymi miejscami. Najpotrzebniejsze informacje otrzymujemy bezpłatnie, bezpośrednio na stronie lub przez aplikację, którą możemy pobrać na telefon.

Jeśli zależy nam na ulepszeniach i większej ilości funkcji możemy zdecydować się na wykupienie Windy Premium - miesięczna subskrypcja kosztuje 2.99 dolarów, roczna 18.99 dolarów.

Link do strony: Windy.com

To kolejna mapa, która pozwala obserwować opady występujące na danym obszarze oraz burze, które przechodzą nad Polską lub innymi krajami. Dane zbierane przez radary burzowe są aktualizowane mniej więcej co 5 minut, a więc na bieżąco możemy sprawdzać następujące zmiany pogodowe. Strona jest prosta w obsłudze, a dzięki nieskomplikowanej legendzie bez problemu odczytamy wszelkie potrzebne informacje na temat opadów, wiatru oraz burz. Wystarczy wybrać lokalizację, odpowiednio przybliżyć mapę za pomocą "+" i "-" umieszczonych po prawej stronie i obserwować przemieszczające się burze oraz deszcze. Oprócz mapy na stronie znajdziemy różnego rodzaju informacje dotyczące poszczególnych zjawisk atmosferycznych.

Link do strony: RadarBurz.pl

Na stronie Obserwatorzy.info także znajdziemy aktualne informacje na temat wyładowań atmosferycznych oraz opadów. Znajdziemy tam również prognozę burzową na aktualny dzień. Jak wyjaśniają twórcy strony:

Sieć Obserwatorów Burz to rozwijająca się, ogólnopolska siatka osób, które na bieżąco informują o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych. Wychwytują to, co jest nieuchwytne dla detektorów i radarów – opady gradu, silny wiatr, trąby powietrzne – i przekazują raporty do dyżurnego, który publikuje raport oraz ostrzeżenie na naszej stronie.