Marcowe poprawki zabezpieczeń Androida łatają aż 71 luk

Poprawki zabezpieczeń Androida z 1 marca 2020 roku łatają zaskakująco wiele luk.

Nie wiemy dlaczego smartfony Samsunga ostatnimi czasy otrzymują aktualizacje zabezpieczeń zanim te zostaną oficjalnie wydane przez Google. Nie inaczej jest tym razem. Podczas, gdy flagowe Samsungi Galaxy S20 od jakiegoś czasu oferują poprawki datowane na 1 marca 2020 roku Google dopiero oficjalnie informuje, jakie zmiany wprowadzono w najnowszym biuletynie zabezpieczeń.

Źródło: pcworld.com

Wyszukiwarkowy gigant wprowadził 71 poprawek bezpieczeństwa Androida w swoich poprawkach datowanych na 1 marca 2020 roku. Google naprawiło aż 48 naruszeń, które można było wywołać na urządzeniach korzystających z procesorów dostarczonych przez firmę Qualcomm. W biuletynie pojawiły się także poprawki eliminujące wady związanie z odblokowywaniem za pomocą odcisków palców i podłączania urządzeń przez USB.

Google informuje, że większość poprawek ma zastosowanie na urządzeniach pracujących pod kontrolą najpopularniejszych obecnie wersji Androida od 8.0 Oreo do 10. Google uważa, że 68 błędów, które zostały naprawione w najnowszych poprawkach zabezpieczeń zostało sklasyfikowanych jako krytyczne. Sprawia to, że marcowa poprawka zabezpieczeń jest bardzo istotna. Dodatkowo jak to często bywa w przypadku tego typu naruszeń większość z nich dotyczyła luk w podzespołach firmy Qualcomm, której produkty są niezwykle popularne. Oznacza to, że liczba narażonych urządzeń jest ogromna.

Google wyeliminowało także lukę, która pozwalała na uzyskanie dostępu do danych znajdujących się na zablokowanym telefonie bez kodu dostępu. Jednocześnie wyszukiwarkowy gigant informuje, że zdecydowana większość producentów sprzętu z Androidem została poinformowana o istnieniu tych luk co najmniej miesiąc przed publikacją poprawki.

Wcześniejsze informowanie producentów ma na celu przygotowanie ich do wprowadzenia poprawki zabezpieczeń na swoje urządzenia jak najszybciej. W chwili obecnej pod tym względem zdecydowanie wyróżnia się firma Samsung, która niemalże wzorowa aktualizuje swoje flagowce nawet sprzed kilku lat.

Źródło: gizchina.com