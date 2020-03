Mario Kart Tour - tryb multiplayer otrzymał datę premiery

Długo wyczekiwany tryb sieciowy zostanie udostępniony już w tym tygodniu.

Mario Kart Tour to jedna najlepszych i najpopularniejszych mobilnych gier od Nintendo. Jednak nawet w tym przypadku, nie obyło się bez pewnych "zgrzytów". Największą bolączką gry był brak trybu sieciowego, który pozwoliłby na bezpośrednią rywalizację z innymi graczami. Biorąc pod uwagę historię serii Mario Kart, był to niewybaczalny błąd dla jej największych fanów. Na szczęście, japoński producent szybko zdał sobie sprawę ze swojej pomyłki i rozpoczął prace nad trybem multiplayer.

Po miesiącach prac, tryb sieciowy do Mario Kart Tour zadebiutuje już w najbliższą niedzielę - 8 marca. Do rywalizacji może stanąć maksymalnie ośmiu graczy, co więcej, twórcy przygotowali dla nas trzy sposoby zabawy. W pierwszym z nich możemy ścigać się z najbliższymi przyjaciółmi lub graczami znajdującymi się blisko nas, a dodatkowo możemy znacząco wpływać na zasady danego wyścigu.

Kolejny tryb to standardowe wyścigi, tutaj rywalizujemy już z graczami z całego świata, a zasady pojedynku są ustalane odgórnie i zmieniają się każdego dnia. Ostatnim sposobem zabawy są tzw. "złote wyścigi", niestety są one dostępne jedynie dla posiadaczy przepustki sezonowej i pozwolą na rywalizację z najlepszymi graczami.

Choć Mario Kart Tour zdążyło już skraść serca wielu graczy, to z całą pewnością tryb sieciowy znacząco wpłynie na popularność tytułu. Jeśli natomiast nie lubicie gier mobilnych, to warto sięgnąć po Nintendo Switch z Mario Kart 8 Deluxe. Gwarantuję, że czeka was tam mnóstwo znakomitej zabawy (szczególnie w towarzystwie najbliższych).

źródło: pocketgamer.com