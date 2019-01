Mark Zuckerberg chce połączyć Instagram, WhatsApp i Facebooka

Mark Zuckerberg poinformował o rozpoczęciu prac mających na celu integrację WhatsApp, Instagrama i Facebook. W jakim celu?

Pomysł ten ma na celu podniesienie bezpieczeństwa poprzez umożliwienie użytkownikom różnych serwisów przesyłanie mocno zaszyfrowanych wiadomości. Powinno to nie tylko umożliwić kontakt pomiędzy osobami używającymi różnych serwisów, ale również pomóc w stworzeniu jednolitej infrastruktury. W chwili obecnej WhatsApp jest jedyną usługą z tej trójki, która oferuje szyfrowanie E2E, więc pozostałe mają sporo do nadrobienia. Jak donosi The New York Times, powołując się na informacje przekazane przez czterech anonimowych pracowników Zuckerberga, projekt jest jeszcze w powijakach, ale pierwsze zmiany są już gotowe do wprowadzenia. Ma on zostać ukończony w pierwszych miesiącach 2020 roku.

Przez integrację wymienionych serwisów Zuckerberg chce stworzyć atrakcyjny ekosystem, który pozwoli na zatrzymanie użytkowników i powstrzyma ich przed korzystaniem z konkurencyjnych usług (jak iMessage). Wszystkie aplikacje nadal mają pozostać niezależne, ale będą mieć wspólny szkielet. Takie rozwiązanie ma również umożliwić utrzymanie kontaktu między starszymi a młodszymi, którzy zamiast Facebooka preferują inne media społecznościowe, jak Instagram. Warto przypomnieć, że w 2018 Jak Kum, współzałożyciel WhatsApp zdradził, że FB zadecydował o słabszym szyfrowaniu swojego serwisu w celu lepszego wykorzystania danych użytkowników pod kątem reklam. Nieoficjalnie mówi się, że większości ekipy pracującej przy najpopularniejszej sieci społecznościowej świata bardzo nie spodobał się ten pomysł.

Łączna liczba użytkowników serwisów Instagram, WhatsApp i Facebook wynosi w chwili obecnej 2,6 miliarda osób. Informacje o ich połączeniu podnoszą kwestie prywatności i ochrony danych osobowych. WhatsApp wymaga tylko podania numeru telefonu, podczas gdy Facebook i Messenger proszą użytkownika o podanie prawdziwych danych. Ponadto pozostaje jeszcze kwestia prawna - łącząc ze sobą trzy serwisy o tak potężnym zasięgu, Facebook może stać się monopolistą, podlegającym automatycznie ustawom antymonopolowym amerykańskiego prawa.