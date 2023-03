Marka Nothing zaprezentowała nowe słuchawki bezprzewodowe! Czy to będą AirPodsy dla użytkowników Androida?

Popularna firma wraca do swoich korzeni i prezentuje urządzenie, które nawiązuje do ich pierwszego produktu.

Model Ear (1) to bezprzewodowe słuchawki typu true wireless, które wprowadziły na rynek nową markę w branży mobile. Urządzenie zostało zaprezentowane w lipcu 2021 roku i oferowało zaawansowane funkcje takie jak: aktywne tłumienie hałasu, ładowanie bezprzewodowe, a także specjalny tryb, który umożliwia użytkownikom odsłuchiwanie dźwięku ze środowiska zewnętrznego bez konieczności zdejmowania słuchawek. Rok później producent postanowił iść o krok dalej, co zaowocowało zapowiedzią smartfona Nothing Phone (1).

Marka nie zwalnia tempa, a po niedawnej premierze Nothing Ear (Stick), na rynek trafi kolejny produkt audio sygnowany jej logo. Nothing Ear (2) mają oferować szereg funkcji, które sprawią, że potencjalni użytkownicy AirPodsów zastanowią się dwukrotnie przed zakupem słuchawek od Apple.

Ear (2) posiadają bezprzewodową konstrukcję, a więc ich sparowanie ze smartfonem odbywa się przy pomocy łączności Bluetooth. Najważniejszą zmianą w tegorocznym wariancie urządzenia jest nowy kodek (LHDC 5.0), który oferuje znacznie wyższą jakość przesyłanego dźwięku. Istotną modyfikacją jest także certyfikat potwierdzający odporność modelu Ear (2) na pył oraz zachlapania na poziomie IP54 (poprzedni model otrzymał oznaczenie IPX4). Słuchawki zostaną także wyposażone w ulepszony system ANC, który ma blokować szersze pasmo częstotliwości.

Jedną z moich ulubionych funkcji w nowym modelu jest opcja dual connection. Pozwala ona na bezprzewodowe połączenie z dwoma urządzeniami w tym samym czasie, dzięki czemu możemy swobodnie słuchać muzyki z laptopa, a jednocześnie odebrać nadchodzące połączenie na smartfonie bez dodatkowego konfigurowania ustawień. Słuchawki zadebiutują w cenie 149 euro, co przekłada się na około 699 złotych. Oficjalna kwota w polskiej dystrybucji nie została jeszcze zapowiedziana.