Marka OPPO, jeden z największych światowych producentów smartfonów, już 31 stycznia wkracza oficjalnie na polski rynek

OPPO to dynamicznie rozwijająca się marka, która szybko zdobyła popularność w Chinach, zajmując tam w 2017 roku 2. miejsce pod względem sprzedaży, a globalnie osiągając również silną, 4. pozycję.

OPPO to marka obecna dziś na ponad 35 rynkach. Wejście producenta na kolejne europejskie rynki oraz nowe umowy z partnerami takimi jak NTT S.A., ABC Data S.A., TelForceOne S.A. oraz głównym dystrybutorem AB. S.A., zapewnią Polakom szeroki dostęp do technologii w pięknie urządzeniach mobilnych OPPO. Marka zaczęła swoją historię od produkcji odtwarzaczy MP3 i MP4. Z biegiem lat, badając potrzeby konsumentów, zaczęła jednak skupiać się na smartfonach. Jako pierwszy na świecie producent wprowadził do nich 5-krotny, bezstratny zoom. W 2012 roku smartfon Find 5, który zdobył nagrodę iF Design Award za "Dark Screen". W 2014 r. firma stworzyła smartfon z pierwszą na świecie automatyczną kamerą obrotową - OPPO N3. W ostatnich latach OPPO wprowadziło na rynek linię produktów OPPO R - należące do niej modele R9, jak i R11 stały się najlepiej sprzedającymi się na świecie smartfonami z Androidem w 2016 i 2017 roku.

OPPO Find X to jeden z ostatnich modeli. Jego cechą charakterystyczną jest wyświetlacz o współczynniku wypełnienia frontu urządzenia 93,8%. Taki wynik udało się osiągnąć dzięki ukryciu aparatów i innych sensorów w przesuwnym mechanizmie. Zyskał on tytuły „Najlepszy smartfon 2018 roku” według CNET i „Najlepszy gadżet 2018 roku” według Engadget. Do dnia dzisiejszego, całkowita liczba różnych patentów na całym świece, które zastrzegł chiński producent, przekroczyła 32 000.

Więcej informacji o wejściu marki OPPO do Polski, punktach sprzedaży, portfolio urządzeń dostępnych na naszym rynku oraz ich cenach, zostanie podanych w dniu premiery – 31 stycznia 2019 roku.