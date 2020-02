Marka Resident Evil silna jak nigdy, Capcom chwali się wynikami sprzedaży

Japoński producent zaktualizował swoją listę "platynowych tytułów", w pierwszej dziesiątce dominuje jedna marka - Resident Evil.

Capcom zalicza do platynowych wszystkie produkcje, których łączna sprzedaż przekroczyła próg miliona sztuk. Jak łatwo się domyślić, w firmie z tak bogatym portfolio jest ich całkiem sporo, a dokładnie - 94. Japoński producent właśnie zaktualizował swoją listę i pochwalił się swoimi ostatnimi osiągnięciami.

Zdecydowanie należy docenić Monster Hunter World, które dumnie pręży się na szczycie listy z 14,9 miliona sprzedanych egzemplarzy. Na spore brawa zasługują również ostatnie duże produkcje firmy, jak: Resident Evil 2 Remake czy Devil May Cry 5. Pierwsza z nich zdążyła już przyciągnąć uwagę 5,8 milionów graczy, natomiast przygody łowcy demonów - Dantego, zachwyciły 3,1 miliona osób. Wynik ten pozwolił DMC5 zostać najlepiej sprzedającą się odsłoną serii w historii.

Pierwsza dziesiątka platynowych gier Capcomu prezentuje się następująco:

Monster Hunter: World - 14,9 mln Resident Evil 5 - 7,6 mln Resident Evil 6 - 7,4 mln Resident Evil 7 biohazard - 7 mln Street Fighter II - 6,3 mln Resident Evil 2 Remake - 5,8 mln Resident Evil 2 - 4,96 mln Monster Hunter Freedom 3 - 4,9 mln Monster Hunter Generations - 4,3 mln Monster Hunter 4 Ultimate 4,2 mln

Wyraźnie widać, że wśród najpopularniejszych produkcji prym wiodą te z serii Resident Evil. Co ciekawe, niezbyt ciepło przyjęte odsłony serii (5 i 6) sprzedały się wyjątkowo dobrze. Śmiało możemy założyć, że już niebawem dojdzie do kolejnego przetasowania na liście, a to za sprawą Resident Evil 3 Remake, który zadebiutuje już 3 kwietnia 2020 roku.

źródło: Capcom