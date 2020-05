Marki Risen, Sacred, Painkiller oraz Red Faction zmieniają właścicieli

Na ciekawych ruch zdecydowały się firmy THQ Nordic i Koch Media, które zdecydowały wymienić się popularnymi gamingowymi markami.

Zarówno THQ Nordic, jak i Koch Media, to producenci, którzy w ostatnich latach byli wyjątkowo aktywni na rynku. Śmiało można stwierdzić, że firmy te nabyły więcej zespołów i popularnych marek, niż tacy giganci jak Sony, Microsoft czy Activision.

Przypomnijmy, że THQ Nordic tylko w ostatnich miesiącach zakupiło takie studia, jak: Gunfire Games (Darskiders 3), Milestone srl (MotoGP, MXGP, Ride) czy Goodbye Kansas Game Invest. Jeśli zaś chodzi o same franczyzy, to wydawca zakupił m.in. TimeSplitters, Kingdoms of Amalur czy Alone in the Dark. Koch Media to z kolei właściciele takich marek, jak: Metro czy Saint's Row.

Przedstawiciele obu firm poinformowali właśnie o niecodziennej wymianie: THQ Nordic odda Koch Media - Painkiller i Red Faction, w zamian otrzyma natomiast licencje Sacred, Risen, Rush for Berlin oraz Second Sight & Singles: Flirt Up Your Life. Co to oznacza dla nas - graczy? Możliwe, że THQ Nordic chce zainwestować w rozwój nabytych dzisiaj licencji. Oczywiście nie oznacza to, że możemy zapomnieć o kontynuacjach Painkiller i Red Faction, wręcz przeciwnie. Ostatnie ruchy ze strony firmy sugerują, że Koch Media chce się wyspecjalizować w kilku głównych markach i na nich budować swoją siłę.

Możliwe również, że dzisiejsze decyzje mogą być próbą uporządkowania licencji. Warto tu bowiem przypomnieć, że obecnie Koch Media to spółka-córka THQ Nordic, które wykupiło twórców m.in. serii Metro w 2018 roku.

Zobacz również: The Last of Us Part II - nowy zwiastun z rozgrywką już jest

źródło: gamerant.com