Mars 2020 – Ingenuity. Perseverance uwolnił pierwszy helikopter na Marsie.

Na pokładzie marsjańskiego łazika Perseverance znajduje się helikopter Ingenuity, który został właśnie „uwolniony”. Zobacz materiał i poznaj dalsze losy drona.

Zdecydowanie, lądowanie należącego do NASA łazika marsjańskiego na powierzchni czerwonej planety jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii odkrywania kosmosu i jednym z najciekawszych w ciągu ostatnich lat. Nic więc dziwnego, że wszystko co z nim związane budzi ogromne zainteresowanie. Zresztą, cała misja jest wyjątkowa, a kolejny istotny jej etap ma właśnie miejsce.

Tak będzie się prezentować dron na powierzchni Marsa

Przypomnijmy, że głównym celem misji są poszukiwania śladów życia na Marsie i w tym celu Perseverance pozyskuje próbki z powierzchni planety. Zostaną one za kilka lat odebrane podczas innej misji kosmicznej i dostarczone na Ziemię. Warto tu zaznaczyć, że łazik ma swoje sposoby na kolekcjonowanie materiałów, a jednym z ciekawszych są umieszczone na nim lasery, które rozbijają pobliskie skały, co można usłyszeć na opublikowanym niedawno nagraniu.

Helikopter marsjański Ingenuity

Perseverance nie jest jednak osamotniony w swojej ważnej misji, bowiem w jego wnętrzu znajduje się kolejne, nie mniej istotne i intrygujące urządzenia – Ingenuity (Pomysłowość). Sprzęt wielkością oscyluje pomiędzy dużym dronem, a stosunkowo niewielkim helikopterem i jest pierwszą maszyną latającą dostosowaną do marsjańskich warunków atmosferycznych, która znalazła się na Marsie. Budowa Ingenuity prezentuje się imponująco

Od początku zakładano, iż helikopter zostanie wypuszczony w późniejszej fazie misji, gdy Perseverance zdąży się już zadomowić w nowym miejscu pobytu. Ten moment właśnie nastąpił, w związku z czym, łazik pozbył się już kopuły zabezpieczającej Ingenuity.

Niestety, helikopter nie wyruszy w marsjańską przestrzeń od razu po uwolnieniu, najpierw misi się on zaklimatyzować i naładować baterie, a dopiero potem zostanie podjęta pierwsza próba lotu. Trzeba przyznać, że będzie to prawdopodobnie ważniejsze wydarzenie dla nadzorujących misję naukowców, niż samo lądowanie łazika. Perseverance nie jest bowiem pierwszym swego typu sprzętem, który znalazł się na Marsie, natomiast Ingenuity to pierwsze w historii urządzenie, które odbędzie lot z napędem na innej planecie niż Ziemia. Oczywiście, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, a pewien pogląd na to nadchodzące wydarzenie może dać materiał zamieszczony przez NASA i współpracujące z agencją Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Głównym celem drona będzie poszukiwanie z powietrza ciekawych elementów na powierzchni Marsa i bezpośrednia pomoc w wytyczaniu przystępnych oraz odpowiednich tras dla Perseverance. Warto bowiem przypomnieć, że przez dużą odległość niemożliwe jest obieranie sygnału GPS na Marsie , w związku z czym łazik marsjański zdany jest na lokalizacje fotograficzną, a takowa wykonana znad powierzchni planety będzie nieocenioną pomocą. Gdy Ingenuity podejmie pierwszą próbę lotu, z pewnością o tym powiadomimy.