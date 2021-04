Mars – Perseverance znalazł obiekt nieznanego pochodzenia

Łazik marsjański dokonał niecodziennego odkrycia na powierzchni czerwonej planety.

Łazik Perseverance spędził na Marsie już kilka tygodni i w tym czasie dostarczył badaczom, jak i fanom tematyki kosmicznej wielu ciekawych materiałów. Za przykład jego intensywnych działań wystarczą choćby zarejestrowanie urokliwej panoramy czerwonej planety i groźnych diabełków pyłowych na jej powierzchni, czy laserowe ataki na skały. Jednak na tym nie koniec i z każdym dniem dostarczane są kolejne, coraz ciekawsze informacje.

Tym razem, łazik kosmiczny dokonał odkrycia, które zaintrygowało naukowców, a mianowicie – znalazł nieznanego pochodzenia skałę. Sprawa jest o tyle intrygująca, że już na pierwszy rzut oka widać, iż obiekt nie jest elementem, który naturalnie powinien się znajdować na powierzchni Marsa.

Naukowcy nie znają pochodzenia tego tajemniczego obiektu

Na zdjęciu możemy zobaczyć około 15 centymetrową skałę w kolorze zielono-niebieskim, pokrytą dziurami i posiadającą nieregularny kształt. Widoczny wokół skały, niebieskawy nalot pokrywający naturalny piasek czerwonej planety również pochodzi z tego niezwykłego obiektu.

Tym, co pośród innych elementów jednak najbardziej zaciekawiło badaczy, jest faktura skały. Jest ona bowiem gładka i błyszczą, co jest niecodzienne, biorąc pod uwagę obecność wszędobylskiego pyłu pokrywającego planetę oraz wprawiających go w ruch warunków meteorologicznych.

Kolorowy obiekt na powierzchni Marsa to niecodzienny widok

Jedną z hipotez, dotyczących pochodzenia obiektu jest to, że jest on częścią meteorytu, który uderzył w powierzchnię planety. Nie wykluczone jednak, iż wbrew pozorom znalezisko jest lokalne i stanowi fragment głębszych warstw Marsa, co jest wyjątkowo intrygującą perspektywą, gdyż byłoby to pierwsze tego typu odkrycie.

Perseseverance potraktował swoje znalezisko zamontowanymi na swojej powierzchni laserami i pobrał jego próbki. Zostaną one dostarczone na Ziemię podczas innej misji kosmicznej, zaplanowanej na najbliższe lata.