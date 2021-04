Mars – helikopter Ingenuity zrobił pierwsze zdjęcie i samodzielnie przetrwał noc

Marsjański helikopter zrobił pierwsze zdjęcie na Marsie. Nasa opublikowała fotografię i pochwaliła Ingenuity za przetrwanie nocy.

Spis treści

Jak już wiadomo, łazik marsjański nie jest osamotniony w swojej misji na czerwonej planecie. Towarzyszy mu bowiem helikopter Ingenuity, który dotarł na Marsa we wnętrzu Perseverance. Dla wielu osób i badaczy jego misja jest nawet bardziej emocjonująca, niż samego łazika. Dlaczego?

Nie powinno się w żaden sposób umniejszać zasług Perseverance, który jako pierwsza tego typu maszyna ma na celu poszukiwania życia na Marsie i niemal każdego dnia przesyła nam wiele wartościowych oraz ciekawych materiałów (np. odnalazł właśnie obiekt nieznanego pochodzenia, zarejestrował groźne dla niego zjawisko diabełków pyłowych i zbiera próbki skał atakując je laserem). Jednakże, nie jest to pierwszy łazik marsjański, który dotarł i funkcjonował na powierzchni czerwonej planety.

Zdjęcie Ingenuity na powierzchni Marsa zrobione przez łazik Perseverance

Z kolei helikopter Ingenuity to pierwsza w historii maszyna latająca przystosowana do atmosfery Marsa, która wykona lot kontrolowany na planecie innej niż Ziemia. Nic więc dziwnego, że w związku z tak wiekopomnym wydarzeniem, naukowcy z NASA postanowili ukryć we wnętrzu tego nowoczesnego drona pewną sentymentalną i ciekawą niespodziankę.

Początek działań Ingenuity i pierwsza samodzielna noc na Marsie

Zanim jednak Ingenuity wzbije się w „powietrze”, musi się do tego manewru przygotować, a obsługa tej istotnej misji nie zamierza zaprzepaścić jej powodzenia nadmiernym pośpiechem. Dopiero po kilku dniach od lądowania na Marsie, Perseverance uwolnił Ingenuity zrzucając ochraniającą go pokrywę.

Tak prezentował się Ingenuity podczas wydostawania się z wnętrza Perseverance

Kolejny etap, w postaci przetrwania przez helikopter pierwszej samodzielnej nocy na powierzchni planety także jest już za Ingenuity. Choć wydawać by się mogło, że z pozoru nie jest to istotne wydarzenie, to nic bardziej mylnego. W nocy temperatura na marsie spada bowiem do poziomu -90 stopni Celsjusza. Dodatkowo należy brać pod uwagę, że w związku ze specyfiką swojej przyszłej misji helikopter zbudowany jest z innych materiałów niż sam łazik, więc nawet tak prozaiczna rzecz, jak samodzielna noc mogła stanowić dla niego zagrożenie. Na szczęście dron okazał się twardym zawodnikiem i bez najmniejszego problemu radzi sobie w nieprzyjaznym środowisku.

Pierwsze zdjęcie Marsa wykonane przez Ingenuity

Jak się okazuje, helikopter nie tylko zaaklimatyzował się na czerwonej planecie, ale rozpoczął już na niej swoją aktywność, w postaci zrobienia pierwszego zdjęcia Marsa. Fotografia dotarła już na ziemie i została opublikowana przez NASA, a możecie ją podziwiać poniżej.

Zdjęcie wykonane prze Ingenuity jest trochę nieostre, ale w końcu to początki

Na zdjęciu widać piasek pokrywający powierzchnię Marsa oraz koła Perseverance. Zostało ono wykonane wkrótce po wydostaniu się helikoptera z wnętrza łazika.

Pierwszy lot Ingenuity już wkrótce

Do tej pory, poszczególne etapy związane z marsjańskim dronem przebiegają zgodnie z planem i jeśli nic w tej kwestii się nie zmieni, to już 11 kwietnia Ingenuity podejmie swoją pierwszą próbę lotu.

Oczywiście poinformujemy o tym wydarzeniu oraz o jego powodzeniu (lub nie). Możemy się także spodziewać ciekawych materiałów dzięki Perseverance, który będzie wykonywał zdjęcia helikoptera# podczas tego manewru.