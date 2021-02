Mars – lądowanie łazika Perseverance już dziś! Oglądaj na żywo

Już dziś łazik Perseverance będzie lądować na Marsie. Jakie są szanse na sukces, jak będzie wyglądać manewr lądowania i gdzie oglądać transmisję? Sprawdźcie.

Już dziś będzie miało miejsce wyjątkowo ważne wydarzenie w skali całego świata i podróży kosmicznych. Należący do Stanów Zjednoczonych łazik Perseverance podejmie próbę lądowania na powierzchni Marsa. Choć nie jest to pierwsza maszyna, która wylądowała na czerwonej planecie, to każda taka misja jest wyjątkowo ryzykowna. Co więcej, ten konkretny łazik ma wyjątkowe zadanie do wykonania, tym bardziej powinniśmy więc trzymać kciuki za jego pomyślne lądowanie, a będziemy mogli to robić na żywo. Dzisiejsze wydarzenie bowiem, będzie transmitowane na żywo i jest to zdecydowanie pozycja obowiązkowa dla wszystkich ciekawych świata i pasjonatów tematyki kosmosu.

Gdzie i kiedy oglądać lądowanie łazika na Marsie

NASA będzie transmitować lądowanie Perseverance na czerwonej planecie na żywo. Będzie to widok z perspektywy kontroli misji wraz z bieżącym komentarzem i reakcjami obsługujących to niezwykłe zadanie fachowców. Dodatkową atrakcją jest to, że wkrótce po tym, jak łazik dotrze na powierzchnię Marsa powinniśmy jako pierwsi zobaczyć zrobione przez niego zdjęcia. O ile oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, ponieważ aż 40% dotychczasowych misji na Marsa kończyło się niepowodzeniem właśnie na tym etapie. W związku z tym, manewr lądowania jest przez specjalistów z NASA nazywany dość wymownie – „siedem minut grozy”, tym bardziej emocjonująco zapowiada się więc całe wydarzenie i jego obserwacja.

Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:15 czasu polskiego, a właściwe lądowanie zaplanowano około godziny 21:30 czasu polskiego. Można je obserwować klikając na powyższy filmik i skorzystać z pośrednictwa YouTube, jak również oglądać satelitarnie The NASA tv lub na oficjalnym koncie na serwisie Facebook.

Jak będzie wyglądało lądowanie i jakie Prseverance ma zadanie

Jeśli lądowanie łazika Peseverance na Marsie będzie sukcesem, osiądzie on w Kraterze Jezero. Jak ustalono, w tym miejscu znajdował się niegdyś zbiornik wodny, a jego wybór na lądowisko nie jest przypadkowy. Perseverance ma bowiem za zadanie zbadanie zagadnienia wody na czerwonej planecie i łączącego się z tym tematu życia na Marsie, które teoretycznie niegdyś tam istniało. Pomóc ma ma mu w tym również znajdujący się w jego wnętrzu helikopter o nazwie Ingeunuity (Pomysłowość). Trzeba przyznać, iż cała ta misja zapowiada się wyjątkowo intrygująco.

Przybliżony manewr lądowania Peseverance możecie obejrzeć poniżej, na specjalnie stworzonej przez NASA animacji.

Jak widać, widowisko zapowiada się nader ekscytująco i zdecydowanie warto byś świadkiem takiego wydarzenia. Nie zaszkodzi też trzymanie mocno kciuków za powodzenie misji Peseverance, jeśli bowiem tak będzie to wkrótce możemy otrzymać też zapis lądowania łazika, pochodzący bezpośrednio z kamer i czujników na nim zamieszczonych.

Od niedawna, na orbicie czerwonej planety krążą jeszcze dwie sondy kosmiczne, o czym więcej pisaliśmy tutaj.