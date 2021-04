Mars – lot Ingenuity w 4K i Perseverance z perspektywy drona. Filmy robią wrażenie

Dzięki obróbce materiału udało się uzyskać film w 4K z marsjańskim dronem w roli głównej. Niesamowity nagranie przedstawia pierwsze loty Ingenuity na Marsie.

NASA na bieżąco publikuje nowe, a także archiwalne materiały, dotyczące organizowanej przez agencję eksploracji kosmosu. Tak też jest i tym razem, w kontekście obecnych działań na powierzchni czerwonej planety.

Jedną z bieżących misji, prowadzonych na Marsie, są działania helikoptera Ingenuity, który jest pierwszą, stworzoną przez człowieka maszyną, która odbyła lot kontrolowany na powierzchni innej planety niż Ziemia. Działania drona rejestrowane są przez jego najbliższego towarzysza, czyli łazik Perseverance. Również te nagrania zostały opublikowane w sieci przez NASA.

Lot Ingenuity w 4K

Warto tu zauważyć, że zarówno możliwości nagrywania, jak i przesyłu materiałów na tak dużej odległości rzutują na jakość nagrań. Od czego są jednak internauci i nowe technologie, pozwalające na kompleksową obróbkę materiałów. W ten sposób, dzięki nałożeniu na siebie poszczególnych, udostępnionych filmów i zdjęć, a także graficznej poprawie obrazu, uzyskano materiał filmowy, prezentujący lot Ingenuity w 4K.

Trzeba przyznać, że film robi naprawdę spore wrażenie. Tym bardziej, że przedstawia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii lotów kosmicznych i awioniki, jako całości. Jednak to nie wszystko. Poniżej możecie zobaczyć podobnie podrasowany materiał, tym razem z perspektywy samego drona i wykonanych przez niego podczas lotu nagrań.

Cóż, nowoczesna technologia pozwala urzeczywistniać to, co jeszcze do niedawna wydawało się niemal nierealne. Czy spodziewaliście się, że będziecie mogli oglądać filmy zrobione na marsie w takiej jakości?

Dla porównania, materiał z pierwszego lotu (bez kompleksowej obróbki) znajdziecie tutaj.

Ingenuity uchwycił łazik marsjański na nagraniu

Nareszcie i łazik Perseverance doczekał się chwili, w której został uwieczniony przez kamery inne niż swoje. Tym razem bowiem, podczas filmowania w trakcie lotu helikopter Ingenuity uchwycił swojego marsjańskiego towarzysza.

Jak więc widać, współpraca popłaca i połączone misje na Marsie przynoszą wiele ciekawych efektów. Nam z kolei, przychodzi cieszyć się ich kolejnymi wynikami.