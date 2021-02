Mars - nagranie audio, panorama planety i tajemnicza wiadomość

Jak wygląda słońce z powierzchni Marsa? Jakie dźwięki słychać na planecie i jak na niej wygląda? Co oznacza tajemnicza wiadomość na spadochronie? Sprawdźcie.

Spis treści

Mija szósty dzień, odkąd należący do NASA łazik Perseverance podjął się lądowania na Marsie. Oczy całego świata były 18 lutego 2021 roku zwrócone w kierunku czerwonej planety i nie zawiedliśmy się, ponieważ maszyna bez przeszkód dotarła na powierzchnię odległego giganta, a manewr zakończył się sukcesem. Od tamtej pory nie milkną echa tych emocjonujących wydarzeń, a łazik marsjański stale dostarcza nowych, niesamowitych materiałów i nagrań, dzięki którym możemy zobaczyć Marsa jak nigdy dotąd, niemal tak, jakbyśmy sami byli na miejscu.

Nagranie lądowania na Marsie z kamer Perseverance

Jednym z najważniejszych nagrań jest moment lądowania łazika na powierzchni Marsa, zarejestrowany przez kamery umieszczone na Perseverance. Choć na żywo mogliśmy obserwować relację z tego wydarzenia z widoku kontroli misji, to nijak się to ma do tzw. widoku z pierwszej osoby.

Trzeba przyznać, że wygląda to niezwykle emocjonująco, a używane przez NASA określenie tego manewru – siedem minut grozy, wydaje się w tym kontekście niezwykle adekwatne.

Jak wygląda na Marsie

NASA zamieściło nagranie panoramiczne Marsa, zarejestrowane dzięki znajdującej się na wysokim maszcie nowoczesnej kamerze. Widok jest „nie z tej ziemi”, co samo możecie zobaczyć na poniższym nagraniu.

Słońce widziane z Marsa

Skoro już w temacie „nie z tej ziemi”, to zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda nasze stare, dobre słońce widziane z innej Marsa? Teraz już nie trzeba się zastanawiać.

Spojrzenie "w Słońce" z Marsa

Perseverance - tajemnicza wiadomość na spadochronie

Choć oczywiste jest, że nic co bierze udział w misji kosmicznej na Marsa nie jest „zwyczajne, to w przypadku spadochronu nabiera to dodatkowego znaczenia. Jak się bowiem okazało, widoczny na nagraniu z lądowania spadochron zawiera ukrytą wiadomość, zamieszczoną tam przez naukowców z JPL Laboratory (Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA). Widoczne na czaszy kolorowe paski nie są wbrew pozorom jedynie ozdobą, ale w rzeczywistości jest to wiadomość zapisana za pomocą kodu binarnego. Poniżej zdjęcie opatrzone już adnotacjami, czyli tak, jak należy bezpośrednio odczytać kod. Co on jednak oznacza?

Na spadochronie zamieszczono dwie informacje, pierwsza to motto Jet Propulsion Laboratory - "Dare Mighty Things", co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Odważ się na potężne rzeczy”. Na zewnętrznej części spadochronu natomiast, zawarto położenie geograficzne laboratorium na naszej planecie, a konkretnie w Kalifornii - 34°11'58" N 118°10'31".

Ciekawostka

Motto "Dare Mighty Things" jest uproszczeniem, nawiązującym do słynnego przemówienia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych - Teodora Roosevelta.

O wiele lepiej jest odważyć się na wielkie rzeczy i odnosić chwalebne triumfy, nawet kosztem porażek… niż być równym z tymi biednymi duszami, które ani nie cieszą się, ani nie cierpią zbytnio, ponieważ żyją w szarym zmierzchu, który nie zna ani zwycięstwa, ani porażki. - Teodor Roosevelt

Warto dodać, że do tej pory Perseverance przesłał już prawie pięć tysięcy zdjęć zrobionych na powierzchni czerwonej planety i nadal przesyła kolejne.