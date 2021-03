Mars – nagranie wiru pyłowego oraz laserowy atak na skały

Łazik Perseverance zarejestrował wir pyłowy na czerwonej planecie i zaatakował skały za pomocą lasera. Ciekawi was jak brzmi laser na Marsie? Mamy nagranie.

Od swojego lądowania na Marsie, łazik Perseverance nie próżnuje. Należący do NASA sprzęt przesłał dotychczas już tysiące zdjęć z powierzchni czerwonej planety, a zarejestrowane przez niego nagrania wprawiają podziw zarówno wśród naukowców oraz badaczy, jak i wszystkich ciekawych kosmosu ludzi.

Jednym z najnowszych i najciekawszych materiałów jest zarejestrowany przez łazik tzw. wir pyłowy (nazywany dust devil), który pojawił się na powierzchni Marsa. Zjawisko jest podobne do tych, pojawiających się również na powierzchni naszej planety i przypomina mniejszą wersję huraganu z piasku. Trzeba jednak przyznać, że na czerwonej planecie wszystko wygląda znacznie ciekawiej.

Laserowy atak na skały

Choć przesyłane przez Perseverance materiały są pasjonujące, to należy pamiętać, że główną misją łazika marsjańskiego jest zbieranie próbek skał i minerałów, które w przyszłości mają zostać od niego odebrane podczas innej misji kosmicznej i dostarczone na Ziemię. Biorąc pod uwagę, że sprzęt już całkiem nieźle zadomowił się na Marsie, przyszła pora by zabrać się do pracy.

Głównymi narzędziami do pozyskiwania próbek, które znajdują się w asortymencie Perseverance, są specjalne lasery. Za ich pomocą łazik „atakuje” skały i rozbija je na mniejsze kawałki, po czym zbiera je i umieszcza w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach.

W miejscu pobytu łazika Perseverance znajdował się niegdyś zbiornik wodny

Najnowszym celem sprzętu stała się skała o nazwie Máaz („Mars” w języku Indian Navajo). Znajdująca się w odległości trzech metrów od łazika skała została potraktowana przez niego laserem, czego moment zarejestrowały znajdujące się na pojeździe mikrofony. Choć nie jest to nagranie filmowe rodem z Gwiezdnych Wojen, to jeśli jesteście ciekawi jak brzmi strzał laserowy na Marsie - wystarczy kliknąć na poniższy materiał.

Słyszany na nagraniu, pulsujący dźwięk to właśnie laser uderzający wiązkami w swój cel. Nie jest to jednak jedyny zarejestrowany na materiale odgłos, w dalszej części możemy bowiem usłyszeć także szum marsjańskiego wiatru. Pobudza wyobraźnię, prawda?