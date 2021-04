Mars – nie zgadniecie, co helikopter Ingenuity zabrał na czerwoną planetę

Inżynierowie NASA lubią robić niespodzianki, a jedną z nich jest niezwykły element ukryty w marsjańskim helikopterze Ingenuity.

Zarówno misja dostarczenia Perseverance na Marsa, jak i jego dotychczasowe poczynania na powierzchni czerwonej planety przyciągają uwagę całego świata. Nie zapominajmy jednak, iż marsjański łazik nie jest sam i towarzyszy mu mniejszy przyjaciel, w postaci ukrytego w jego wnętrzu helikoptera o nazwie Ingenuity.

Choć ten wyjątkowy dron jeszcze nie wzbił się w marsjańską atmosferę (zrobi to prawdopodobnie 8 kwietnia), to przygotowania do tego momentu już trwają, a niedawno mogliśmy zobaczyć swoiste „uwolnienie” go przez Perseverance. Nie każdy jednak wie, że poza wieloma ciekawymi aspektami, Ingenuity skrywa w swoim wnętrzu tajemnicę.

Naukowcy NASA lubią niespodzianki

Misje marsjańskie są elementem naszych najnowszych osiągnięć, jednak badacze uczestniczący w projekcie nie zapominają o przeszłości oraz dokonaniach tych, którzy przed nimi wytyczali szlaki nauki. Bez wątpienia, jednymi z najważniejszych postaci w historii wszelkich lotów, których pokłosiem jest pośrednio również obecna eksploracja kosmosu, są słynni bracia – Orville i Wilbur Wright.

Są oni prekursorami wzbijania się w powietrze ludzi i pierwszych maszyn latających. Nic więc dziwnego, że jeśli inżynierowie NASA chcieli w wyjątkowy sposób uhonorować, to wybór padł na tych dwóch wybitnych mężczyzn. Jak jednak to zrobiono?

Marsjański helikopter z niespodzianką

W konstruowaniu tak skomplikowanych urządzeń jak te, które są wysyłane w przestrzeń kosmiczną, nie ma zbyt dużego pola do manewru pod względem „zbędnych” elementów. Tym razem jednak, przy odrobinie kreatywności się udało.

Dzięki temu, pod służącym do zasilania panelem słonecznym Ingenuity umieszczono kawałek materiału muślinowego wielkości znaczka pocztowego. To nie byle jaki materiał, bowiem pochodzi ze skrzydła Kitty Hawk, czyli słynnego samolotu braci Wright, którym po raz pierwszy wzbili się w powietrze w 1093 roku.

Powiązanie z obecną misją na Marsie jest o tyle znaczące, że wydarzenie to było pierwszym w historii lotem kontrolowanym na Ziemi, natomiast start helikoptera Ingenuity będzie pierwszym lotem kontrolowanym na czerwonej planecie. Wydarzenia te dzielą lata i odległość tysięcy lat świetlnych, a jednak przyświecał im ten sam cel – rozwój ludzkości, nauki oraz odkrywanie kolejnych możliwości.

Z niecierpliwością czekamy na pierwszy start helikoptera w marsjańskiej atmosferze.