Mars - sondy kosmiczne dotarły na orbitę. Jest pierwsze zdjęcie planety

W ostatnim czasie, po około siedmiomiesięcznej podróży, w pobliże czerwonej planety dotarły trzy sondy kosmiczne. Pierwsza z nich na orbitę Marsa wkroczyła arabska sonda Al-Amal, czyli po polsku – Nadzieja, której głównym zadaniem będzie zbadanie temperatury atmosfery czerwonej planety. Dzięki temu przedsięwzięciu, Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały piątym krajem na świecie, który dotarł na Marsa. Jak się okazało, misja była wyjątkowo ryzykowana, ponieważ szansa niepowodzenia samego wejścia na orbitę wynosiła aż 50%, co potwierdził szejk Mohammed ibn Raszid al-Maktum - emir Dubaju i wiceprezydent ZEA. Dodał on również:

To najdalszy punkt we wszechświecie, do którego dotarli Arabowie w całej swojej historii (...). Naszym celem jest dać wszystkim Arabom nadzieję, że możemy konkurować z resztą świata - Mohammed ibn Raszid al-Maktum