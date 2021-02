Mars – transmisja na żywo z lądowania łazika Perseverance [Aktualizacja 16.02.2021r]

NASA ogłosiło, że lądowanie łazika na Marsie będzie transmitowane na żywo. Udostępnione zostaną także nagrania i dźwięk z kamer misji. Wiemy gdzie i kiedy będzie można je oglądać.

Spis treści

Eksploracja kosmosu przez ludzi już od dawna budzi wielkie emocje. Wystarczy wspomnieć, że lądowanie Apollo 11 na powierzchni księżyca 20 lipca 1969 roku uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości i każdy, kto miał taką możliwość, obserwował to na żywo z zapartym tchem. Już wkrótce, podobne emocje będzie miało okazję przeżywać nasze pokolenie.

Mały sprzęt - wielkie możliwości

Choć jeszcze daleko do momentu, gdy na czerwonej planecie postawi stopę człowiek, to już samo lądowanie na Marsie stworzonych przez ludzi urządzeń jest nie lada wydarzeniem. Tym bardziej, że misja tego typu jest wyjątkowo ryzykowna, a podejmowane dotąd próby w większości się nie powiodły. Zaledwie 40% dotychczasowych misji, mających na celu lądowanie na Marsie zakończyło się sukcesem, a mowa tu oczywiście o łazikach Curiosity w 2012 roku, InSight w roku 2018, czy bliźniaczych misjach Spirit i Opportunity z 2004 roku.

Tak zbudowany jest bohater tej akcji - Perseverance

Kolejny łazik, o nazwie Perseverance (Wytrwałość) podejmie próbę wylądowania na powierzchni czerwonej planety już wkrótce, bowiem 18 lutego. To lądowanie będzie jednak wyjątkowe. Dlaczego? Po pierwsze, wewnątrz łazika znajduje się jeszcze inna maszyna – helikopter o nazwie Ingeunuity (Pomysłowość), który zostanie wypuszczony w dalszej fazie misji.

Drugim powodem wyjątkowości tej kosmicznej eskapady na Marsa jest to, że ta misja została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikrofony i kamery, które umożliwią zarówno oglądanie, jak i usłyszenie procesu lądowania.

Będą to surowe odgłosy schodzenia i wychodzenia na powierzchnię, więc to jest zupełnie inny poziom zaangażowania sensorycznego - Alice Gorman, archeolog kosmiczny i profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Flinders w Australii

Co więcej, NASA ogłosiło, że odbędzie się transmisja na żywo z lądowania, a zapis z czujników zostanie udostępniony, gdy tylko będzie to możliwe. Dzięki temu, każdy z nas będzie mógł osobiście doświadczyć tego wyjątkowego i spektakularnego wydarzenia.

Transmisja z kontroli misji na żywo

Przeżywać lądowanie Perseverance będziemy mogli dwukrotnie i na dwa różne sposoby. Pierwszym będzie transmisja na żywo, podczas której zobaczymy widok z kontroli misji i będziemy na bieżąco otrzymywać komentarze oraz aktualny status lądowania. Wkrótce po zakończeniu lądowania, powinniśmy zobaczyć też pierwsze zdjęcia z powierzchni, zrobione przez łazik. Zdjęcia te będą o tyle wyjątkowe, że miejscem lądowania jest byłe jezioro, a obecnie Krater Jezero i będzie to pierwsze „spojrzenie” na obszar Marsa, na którym niegdyś była woda.

Schemat lądowania na powierzchni Marsa

Transmisja rozpocznie się w czwartek 18 lutego o godzinie 20:15 czasu polskiego. Lądowanie w Kraterze Jezero na Marsie zaplanowano na około 21:30 czasu polskiego. Emisja materiału odbędzie się na kanale The NASA tv, który w Polsce można odbierać jedynie satelitarnie. Przebieg tego ważnego, kosmicznego wydarzenia będzie można śledzić także na kanale YouTube oraz na oficjalnym profilu w serwisie Facebook.

Gdzie i kiedy obejrzeć lądowanie łazika na Marsie

W sieci będą zamieszczone także inne ciekawe rzeczy, związanie z lądowaniem. Mianowicie, wspomniane wcześniej nagrania, pochodzące bezpośrednio z czujników i rejestratorów samej misji. W tym wypadku trzeba będzie jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ przesyłanie danych między Marsem a Ziemią zajmuje trochę czasu. Tak więc, o ile zdjęcie z powierzchni będzie dostępne wkrótce po wylądowaniu Perseverance na powierzchni czerwonej planety, to na zapis dźwiękowy i wideo będziemy musieli trochę poczekać. Może to zająć nawet kilka dni, jednak NASA zapewniła, że udostępni je światu, ”gdy tylko będzie to możliwe”.

Jak będzie wyglądać taki zapis, możemy się przekonać na poniższym materiale. Jest to animowany, przyspieszony zapis lądowania Perseverance na Marcie, który NASA opublikowała pod koniec zeszłego roku.

Czerwona planeta zawsze wyjątkowo fascynowała zarówno zwykłych ludzi, jak i badaczy. Szczególnie, od kiedy znaleziono dowody na to, że na powierzchni Marsa znajdowała się niegdyś woda i możliwe, iż dawno temu istniało tam żucie drobnoustrojowe, a to zdecydowanie jest niesamowitą perspektywą. Nic więc dziwnego, iż misje kosmiczne cieszą się tak dużą popularnością.

Ciekawostka

Najbardziej ryzykowny moment lądowania misji na Marsie NASA nazywa – „siedmioma minutami horroru”.

NASA stworzyła również animację skupioną na wspomnianych, kluczowych siedmiu minutach misji, którą możecie zobaczyć poniżej.

Na orbitę Marsa wleciały właśnie także dwie inne sondy – z Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jedna z nich również podejmie próbę lądowania na czerwonej planecie, a więcej na ten temat przeczytacie tutaj.