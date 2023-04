Martwe zło: Przebudzenie – czy film można zobaczyć online? Gdzie obejrzeć całą serię?

Na hasło "Martwe zło" wszyscy fani horrorów z pewnością odruchowo sięgają po piły łańcuchowe. Bardzo słusznie, bo oto pojawiła się nowa odsłona cyklu, czyli "Martwe zło: Przebudzenie". Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć film.

Martwe zło to prawdziwy klasyk horroru. Opowieść o Ashu Williamsie, który raz za razem musi mierzyć się z armiami demonów, na stałe zapisała się w historii kina i zyskała rzeszę fanów. Nic więc dziwnego, że hollywoodzcy twórcy postanowili reaktywować serię. Nowy cykl zainaugurowano w 2013 roku filmem o niewymyślnym tytule Martwe zło (reż. Fede Álvarez), a następnie stworzono serial Ash vs Martwe zło.

W tym roku pojawiła się nowa odsłona cyklu, czyli Martwe zło: Przebudzenie. Wprowadza ona nowe bohaterki – siostry Beth i Ellie, a także przenosi akcję w inne miejsce. Tym razem demony nie zostaną obudzone w leśnej chatce, ale w samym sercu Los Angeles.

Czy Martwe zło można obejrzeć online?

Nowy film z cyklu Martwe zło dopiero trafił do polskich kin – premiera odbyła się 21 kwietnia 2023 roku. Siłą rzeczy film na razie nie jest dostępny w internecie – Przebudzenie w tym momencie możecie zobaczyć jedynie na sali kinowej. Biorąc jednak pod uwagę, że film został stworzony przez Warner Bros. niewykluczone, że w przyszłości trafi on na należącą do firmy platformę HBO Max.

Aktualnie na HBO Max możecie obejrzeć Martwe zło z roku 1981, w reżyserii Sama Raimiego. Film znajdziecie również na Player.pl, Apple TV oraz w ramach PLAY NOW. Druga i trzecia część cyklu nie jest niestety dostępna na żadnej platformie streamingowej.

W internecie jest za to dostępny remake oryginalnego horroru, czyli Martwe zło z roku 2013. Horror możecie obejrzeć na HBO Max, Player.pl, Apple TV oraz PLAY NOW.

Z kolei serial Ash vs Martwe zło jest dostępny w serwisach Netflix, HBO Max oraz PLAY NOW.

