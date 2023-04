Martwe zło: Przebudzenie – seanse, maratony, ograniczenia wiekowe. Multikino i inne sieci kin

Martwe zło: Przebudzenie zobaczycie we wszystkich seciach kin operujących na terenie Polski. Seanse oferuje: Multikino, Cinema City, Helios i NoveKino.

Część kin przewidziała też maratony filmów grozy, wśród których znajdzie się nowa część Martwego zła:

Multikino

Nocny Maraton Horrorów

Helios

Maraton Horrorów

Fani krwawych horrorów z pewnością chcieliby doświadczyć nowej odsłony Martwego zła z całą intensywnością. Niestety w przypadku horroru Lee Cronina widzowie nie będą mieli zbyt wielu seansów do wyboru – multipleksy oferują jedynie pokazy 2D, czyli w standardowej, dwuwymiarowej wersji. Choć zapewne seans filmu w formacie IMAX byłby świetnym (i przerażającym) przeżyciem, niestety kina nie dają takiej możliwości.

W Polsce Martwe zło: Przebudzenie obejrzycie wyłącznie w wersji z napisami.

W USA, zgodnie z decyzją Motion Picture Association of America (MPAA) Martwe zło: Przebudzenie otrzymało kategorię wiekową R – a zatem jedną z najwyższych, jakie może otrzymać film. Oznacza to, że osoby poniżej 17. roku życia na seans mogą przyjść jedynie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem. Wysoka kategoria została uzasadniona dużą ilością przemocy i gore, które można znaleźć w filmie.

Nowa część cyklu cieszy się opinią wyjątkowo krwawej – jak chwali się reżyser Przebudzenia, do produkcji użyto aż 6500 litrów sztucznej krwi:

To prawdziwa, lepka, podgrzewana filmowa krew. Musieliśmy wynająć przemysłową kuchnię, by przygotować krew, utrzymywać ją w świeżości i podgrzewać, bo postaci są nią pokryte. W tym filmie było dużo zarządzania płynem. Chciałem, by krew była wręcz bohaterem, więc ważne było, abyśmy uzyskali odpowiednią lepkość i odpowiedni wygląd.