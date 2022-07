Marvel, DC, Star Trek, Pierścienie Władzy i inni. Zapowiedzi, daty premier i plakaty – przewodnik

Comic-Con w San Diego jak zwykle był kopalnią zapowiedzi, trailerów, klipów i plakatów. Królował oczywiście Marvel, który dostarczył fanom bezprecedensową liczbę informacji na temat swoich planów na najbliższe lata. Nie był jednak jedyny – wiele miało do powiedzenia również DC, Netflix, HBO, Amazon czy AMC. Stworzyliśmy dla Was przewodnik po najważniejszych premierach filmów i seriali na najbliższe lata.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor – pierwszy trailer i plakat

W ramach Comic-Conu zaprezentowano nie tylko wygląd najważniejszych postaci z filmu, ale również pełny zwiastun produkcji:

Złodziejski honor promuje też pierwszy plakat:

fot. Paramount Pictures

Koło czasu – sezon 3 potwierdzony przez Amazona

Fantastyczny serial stworzony przez Amazon Studios otrzyma 3 sezon. Będzie on oparty na 4 części cyklu fantasy Roberta Jordana, pt. Ten który przychodzi ze świtem.

BRZRKR – komiks Keanu Reevesa zostanie zekranizowane jako anime

W tym roku na Comic-Conie znów pojawił się Keanu Reeves – tym razem po to, by obwieścić, że już wkrótce ukaże się animowany spin-off jego komiksu pt. BRZRKR. Brutalna opowieść o nieśmiertelnym wojowniku zostanie zaadaptowana dla Netflixa przez japońskie studio Production I.G. Serial otrzyma 2 sezony.

The Walking Dead sezon 11 – trailer i data premiery ostatnich odcinków

Finałowy sezon serialu w USA zadebiutuje 2 października 2022 roku. Podsumowanie dotychczasowych wydarzeń w serialu można zobaczyć na nowym trailerze:

Tales of the Walking Dead – pierwszy trailer serialu

Spin-off The Walking Dead pojawi się już 14 sierpnia 2022 roku. Serial będzie się składał z 6 historii opowiadających o różnych osobach. Narratorką będzie słynna Alpha.

The Walking Dead – premiera spin-offa z Rickiem i Michonne już w 2023 roku

Kolejny spin-off serialu o zombie pojawi się już w 2023 roku i opowie o losach Ricka Grimesa (Andrew Lincoln) oraz Michonne (Danai Gurira). Serial zastąpi planowany do tej pory film o przygodach Ricka. Produkcję promuje już pierwszy plakat:

fot. AMC

Sandman – trailer, plakat i klipy z serialu Netflixa

Adaptacja powieści graficznej Neila Gainmana na Comic-Conie była jedną z najszerzej omawianych produkcji. Dla fanów twórcy przygotowali nowy trailer serialu:

Na gości Comic-Conu czekały też eksluzywne klipy z planu. Pierwszy z nich ukazywał Johannę Constantine odprawiającą egzorcyzmy. Na drugim klipie można było zobaczyć scenę spotkania Snu i jego siostry Śmierci. Netflix zaprezentował też nowy plakat promujący serial:

fot. Netflix

Gremlins: Secrets of the Mogwai – gwiazda oryginalnych Gremlinów powróci w animacji

Główny bohater oryginalnego filmu o Gremlinach, czyli Billy Peltzer, powróci w serialu animowanym opowiadającym o złośliwych stworkach.

W tworzonej przez HBO Max serii pojawi się też Randall Park, aktor znany z serialu WandaVision.

Ród Smoka – rozszerzony trailer serialu HBO Max

Kilka dni temu w sieci pojawił się nowy trailer spin-offa Gry o Tron. W ramach Comic-Conu twórcy zaprezentowali rozszerzoną wersję zwiastuna:

Star Trek: Picard – sezon 3. Teaser i plakaty

Trzeci sezon Picarda będzie zarazem ostatnią odsłoną serii. O tym, jak będzie ona wyglądać sporo mówi poniższy klip:

As long as you remain steadfast, you are never without hope. #StarTrekPicard concludes with Season 3 in 2023, exclusively on @ParamountPlus. pic.twitter.com/MD2TTRi0gY — Star Trek on Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) July 23, 2022

Sezon 3 promują też plakaty postaci:

Star Trek: Lower Decks – sezon 3. Trailer

Fani animacji mogli zapoznać się ze zwiastunem promującym trzeci sezon serii Star Trek: Lower Decks:

Sezon promuje też plakat ukazujący głównych bohaterów serialu:

Star Trek – będzie crossover Strange New Worlds i Lower Decks

W drugim sezonie serialu Star Trek: Strange New Worlds pojawią się postacie z animacji Lower Decks. Chodzi o chorążych Beckett Mariner (Tawny Newsome) i Brada Boimlera (Jack Quaid), którzy dołączą do załogi U.S.S. Enterprise.

Star Trek – powstanie dokument o Williamie Shatnerze

William Shatner, czyli słynny kapitan Kirk, na Comic-Conie 2022 ogłosił, że prace nad dokumentem opowiadającym o jego życiu są w toku. Film zostanie stworzony przez studio Legion M.

Wywiad z wampirem – pierwszy trailer serialu na podstawie powieści Anny Rice

Fani wampirycznej sagi Anny Rice doczekali się wreszcie pierwszej zapowiedzi nowej ekranizacji Wywiadu z wampirem:

Avatar: The Last Airbender – głównym bohaterem filmu będzie Aang

Pierwsza filmowa adaptacja skupi się na Aangu, bohaterze oryginalnej serii animowanej. W sumie powstaną trzy filmy z serii Avatara.

Transformers: EarthSpark – dubbing animacji ogłoszony

Wśród aktorów dubbingujących bohaterów animacji znaleźli się:

Danny Pudi – Bumblebee

– Bumblebee Alan Tudyk – Optimus Prime

– Optimus Prime Sydney Mikayla – Robby Malto

Pełną obsadę możecie zobaczyć na poniższej grafice:

Shazam! Gniew bogów Fury – pierwszy trailer filmu z uniwersum DC

Twórcy drugiej części przygód Shazama wreszcie zaprezentowali pierwszy zwiastun filmu:

Black Adam – nowy trailer filmu DC z Dwaynem Johnsonem

Premiera filmu z The Rockiem już tej jesieni, a na Comic-Conie 2022 DC zaprezentowało drugi zwiastun widowiska:

Na poświęconym filmowi panelu pojawił się też sam Dwayne Johnson prezentując imponujący kostium Black Adama:

Through fog and lightning, the Man in Black has finally arrived to Hall H. #BlackAdam #SDCC pic.twitter.com/CaVR88w8Sk — DC (@DCComics) July 23, 2022

For All Mankind – Apple TV zapowiada 4 sezon

Serial science-fiction tworzony przez platformę Apple TV doczeka się 4 sezonu. Niestety, nie pojawiła się żadna konkretna data ani szczegóły dotyczące fabuły nowego sezonu.

Pierścienie Władzy – nowy trailer serialu Amazon Studios

Podczas Comic-Conu 2022 pojawił się nowy zwiastun widowiska opartego na prozie Tolkiena. Nowa zapowiedź ukazuje m.in. Saurona i narodziny Balroga:

Na Comic-Conie zaprezentowano również 5 klipów z serialu, jednak żaden z nich nie trafił jeszcze do sieci. Według obecnych na wydarzeniu widzów, w jednej ze scen można było zobaczyć Elronda i Durina biorących udział w konkursie na rozbijanie skał.

Pierścienie Władzy – kobiety krasnoludów jednak będą miały brody?

Producentka Pierścieni Władzy odniósł się do wątpliwości fanów względem wyglądu krasnoludzkich kobiet. Według Lindsey Weber krasnoludki będą posiadały brody, zgodnie z tym, co opowiadał o nich Gimli we Władcy Pierścieni.

He-Man i Władcy wszechświata sezon 3 – nowy trailer serialu

Trzeci sezon animacji Netflixa inspirowanej kultowym serialem sprzed lat doczekał się nowej zapowiedzi:

Władcy wszechświata: Objawienie – William Shatner dołącza do obsady

Gwiazdor Star Treka dołącza do obsady dubbingującej bohaterów animowanego serialu o przygodach He-Mana. Shatner będzie pracował obok m.in. Marka Hamilla, Leny Headey czy Chrisa Wooda.

Faza 4, 5 i 6 MCU z oficjalną nazwą

Jak ogłoszono na poświęconym Marvelovi panelu, 4, 6 i 6 fazę rozwoju uniwersum twócy określają jako The Multiverse Saga.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

Ja jestem Groot – pierwszy trailer animowanej miniserii Marvela

Sympatyczny drzewopodobny bohater Strażników Galaktyki doczekał się własnego serialu, a ten z kolei – trailera:

She-Hulk – nowy trailer i plakat serialu Marvela

Serial o zielonej prawniczce z Nowego Yorku otrzymał nowy zwiastun:

Opowieść o kuzynce Bruce'a Bannera promuje też nowy plakat:

fot. Marvel Studios

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – pierwszy teaser filmu

Sequel ciepło przyjętej Czarnej Pantery zakończy fazę 4 rozwoju Marvel Cinematic Universe. W filmie pojawi się nowa postać – Namor, syn Atlantydzkiego księcia i kobiety. Wcieli się w niego Tenoch Huerta (Spectre, Narcos). Na Comic-Conie zaprezentowano pierwszą zapowiedź Czarnej Pantery: Wakandy w moim sercu.

Ant-Man And The Wasp: Quantamania – pierwszy plakat filmu

Nowy film o przygodach Ant-Mana i Wasp zyskał już pierwszy plakat. Na Twitterze zaprezentował go Andy Park, w Marvel Studios sprawujący pieczę nad kwestiami wizualnymi. Quantamania zapoczątkuje 5 fazę MCU.

Na zamkniętym panelu zaprezentowano również pierwszy klip z filmu, na którym można było podobno zobaczyć Kanga Zdobywcę oraz MODOKA. Premiera filmu: 17 lutego 2023 roku

Secret Ivasion z datą premiery

Serial o inwazji zmiennokształtnych Skrulli na Disney+ trafi wiosną 2023 roku.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

Strażnicy Galaktyki Vol. 3 – trailer i data premiery

Na panelu Marvela zaprezentowano pierwszy materiał z trzeciej części Strażników Galaktyki. Przedstawiał on Gamorę i Ravagersów oraz Petera Quilla konfrontującego się z dawną ukochaną. Premiera filmu: 5 maja 2023 roku.

Echo i Loki 2 z przybliżonymi datami premier

Seriale opowiadające poboczne historie z uniwersum Marvela otrzymały ogólne daty premier. Loki 2 i Echo zadebiutują latem 2023 roku.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/ fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

The Marvels z datą premiery

Film o przygodach kapitan Marvel trafi do kin 28 lipca 2023 roku.

Blade z Mahershalą Alim otrzymał datę premiery

Film o łowcy wampirów w kinach zadebiutuje 3 listopada 2023 roku.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

Ironheart i Agatha: Coven of Chaos z przybliżoną datę premiery

Dwa seriale poszerzające uniwersum Marvela otrzymały ogólne daty premier. Ironheart pojawi się jesienią 2023 roku, a Agatha zimą, na przełomie roku 2023 i 2024.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/ fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

Daredevil: Born Again – powstanie nowy serial o przygodach Matta Murdocka

Dardevil powraca! Serial o niewidomym prawniku będzie elementem fazy 5 uniwersum Marvela. W roli tytułowej powróci Charlie Cox. Serial premierę otrzyma wiosną 2024 roku.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

Captain America: New World Order z datą premiery

Czwarty film o przygodach Kapitana Ameryki swoją premierę będzie miał 3 maja 2024 roku. W głównego bohatera wcieli się Anthony Mackie, a film opowie o wydarzeniach rozgrywających się po serialu Falcon i Zimowy Żołnierz.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

Thunderbolts zakończy fazę 5 uniwersum Marvela

Film o grupie złoczyńców wykonujących niebezpieczną misję pojawi się w kinach 26 lipca 2024 roku. Thunderbolt będzie ostatnią produkcją wchodzącą w skład 5 fazy MCU.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

Fantastyczna Czwórka

Film o przygodach 4 superbohaterów rozpocznie 6 fazę MCU.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars zakończą 6 fazę MCU

Dwa zbiorcze filmy o Avengersach zakończą rozwój 6 fazy uniwersum. Tym razem filmów nie wyreżyserują bracia Russo.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/ fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

A gdyby...? – sezon 2 już w 2023 roku na Disney+. Sezon 3 potwierdzony

Animowana serial opowiadająca o alternatywnej rzeczywistości superbohaterów na Disney+ trafi na początku roku 2023. Jednocześnie zapowiedziano już stworzenie 3 sezonu produkcji.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

X-Men '97 na platformie Disneya już jesienią 2023 roku

Animacja opowiadająca o przygodach X-Menów po zakończeniu X-Men: The Animated Series, swoją premierę będzie miała jesienią przyszłego roku. W serii pojawią się takie postaci, jak Rogue, Bestia czy Wolverine.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

Marvel Zombies z elementami grozy i gore

Mimo, że MCU i Disneyowi przyświeca reguła family friendly, animowany serial o zombie będzie bardziej horrorową produkcją. Mimo, że serial będzie dostępny na Disney+, ma otrzymać kategorię wiekową R.

Spider-Man: Freshman Year Arrives trafi na Disney+ w 2024 roku

Animacji opowiadająca o Peterze Parkerze idącym na studia na platformę Disneya trafi za dwa lata. Wiadomo już, że w serialu pojawi się Daredevil.

fot. https://www.instagram.com/marvelstudios/

Andor – nowe elementy fabuły serialu z uniwersum Gwiezdnych Wojen

Na Comic-Conie 2022 pojawiła się wystawa strojów pochodzących z produkcji Star Wars. Z opisów strojów Cassiana Andora i Mon Mothmy fani dowiedzieli się, że akcja serii będzie się rozgrywać w miejscu znanym jako Aldhani. Ważną rolę odegra też planeta Chandrila. Na wystawie zprezentowano także droida B2EMO, który towarzyszył rodzinie Andora przez lata.

