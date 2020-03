Marvel Future Revolution to nowa gra MMORPG dla fanów superbohaterów

Przedstawiciele firm Marvel Games oraz Netmarble ogłosili dzisiaj owoc swojej ostatniej współpracy, grę MMORPG - Marvel Future Revolution.

Marvel Future Revolution to gra z gatunku MMORPG z otwartym światem, dedykowana urządzeniom mobilnym z systemami Android lub iOS. Jak pochwalili się twórcy, jest to pierwsza tak wysokiej klasy gra mobilna z bohaterami Marvela. Podczas zabawy będziemy mogli przejąć kontrolę nad najbardziej znanymi postaciami z komiksowego uniwersum.

Potwierdzono już obecność m.in.: Spider-Mana, Doktora Strange'a, Kapitana Ameryki czy Kapitan Marvel. Sympatycy "czarnych charakterów" otrzymają do dyspozycji takie postacie, jak: Red Skull, Yellowjacket, Baron Mordo, M.O.D.O.K czy Zielony Goblin. Oczywiście nie są to wszyscy bohaterowie, którzy trafią do gry, kolejnych zapowiedzi możemy się spodziewać w nadchodzących miesiącach.

Niestety, na temat samej rozgrywki nie wiemy zbyt wiele, ale możemy spodziewać się, że wzorem innych mobilnych gier MMORPG, czeka na nas sporo walki (i grindu), zbierania przedmiotów i wyposażenia oraz rozwijania ulubionych postaci. Opublikowany zwiastun produkcji pozwala nam spojrzeć na modele postaci (nie wzorowane na filmach) oraz na potencjalnych przeciwników.

Trzeba przyznać, że Marvel Future Revolution zapowiada się całkiem interesująco, szczególnie dla sympatyków superbohaterów. Niestet, nie poznaliśmy, nawet przybliżonej, daty premiery gry, więc nie wiemy czy zadebiutuje ona przed głośną produkcją od Square Enix - Marvel's Avengers, której premiera odbędzie się 3 września na PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia.

źródło: pocketgamer.com