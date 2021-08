Marvel Midnight Suns - superbohaterowie od twórców Cywilizacji na pierwszym zwiastunie

Studio Firaxis Games - twórcy serii Cywilizacja i XCOM, zaprezentowało swoją najnowszą grę - Marvel Midnight Suns.

Choć plotkowano o tym od tygodni, to szczerze nie spodziewaliśmy się dzisiaj zapowiedzi nowej gry Firaxis Games, a już w szczególności Marvel Midnight Suns. Czym jest nowy projekt twórców Cywilizacji i serii XCOM?

Marvel Midnight Suns (fot. 2K Games)

Marvel Midnight Suns to taktyczna gra RPG, która pozwoli nam wcielić się w zupełnie nowego superbohatera o pseudonimie The Hunter. Jest to zupełnie nowa postać stworzona przez Firaxis Games wspólnie z Marvelem na potrzeby gry. The Hunter jest potomkiem Lilith - matki wszystkich demonów, która będzie głównym antagonistom produkcji. Jako przywódca grupy superbohaterów naszym podkomendnymi będą najsłynniejsze postacie z komiksów Marvela.

Zobacz również:

Na razie otrzymaliśmy jedynie pierwszy trailer Marvel Midnight Suns, ale twórcy zapowiedzieli już, że prezentacja gameplay'u odbędzie się 1 września.

Marvel Midnight Suns trafi do sprzedaży w marcu 2022 roku.

