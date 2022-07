Marvel Zombies - premiera, fabuła, odcinki. Co już wiemy o serialu Disney Plus?

Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje na temat nadchodzącego serialu animowanego MCU - Marvel Zombies.

Spis treści

Marvel Zombies to spojrzenie na mroczniejszą stronę świata i bohaterów znanych z Marvela. W ostatnim czasie pojawiły się nowe informacje na temat tej produkcji, które zbieramy w jednym miejscu.

Marvel Zombies - co to jest?

Animowana seria Marvel Zombies została ogłoszona podczas Disney+ Day 2021, natomiast w trakcie San Diego Comic-Con 2022 zostały ujawnione nowe informacje. Produkcja jest inspirowana jednym z odcinków What if..? Ten z kolei był oparty na komiksowej serii Marvela, która przedstawia apokaliptyczną wersję świata, w której plaga zmieniła większość superbohaterów w zombie. What if...? to oczywiście nie jest jedyna inspiracja. W serialu pojawi się sporo bohaterów MCU, którzy na potrzebę serii zmienią się w otępiałe żywe trupy.

Zobacz również:

Marvel Zombies będzie osadzone w tej samej linii czasowej co What if...?. Może to oznaczać, że fabuła znana ze wspomnianego wcześniej odcinka będzie kontynuowana.

Marvel Zombies - data premiery

Nie jest znana dokładna data premiery Marvel Zombies. Wiadomo, że seria ma się pojawić w 2024 roku.

Marvel Zombies - jacy bohaterowie będą zombie?

W odcinku What if..? jako zombie pojawiło się kilku bohaterów, którzy padli ofiarą zarazy. Są to:

Hawkeye

Kapitan Ameryka

Scarlett Witch

fot. Marvel

Dodatkowo w Marvel Zombies mogą pojawić się:

Kapitan Marvel

Ghost

Abomination

Marvel Zombies - jacy bohaterowie będą żywi?

Większość bohaterów Marvela umiera po spotkaniu z zombie lub zmienia się w żywego trupa, jednak pojawi się kilku ocalałych. Wśród nich mogą być:

Ant-Man

Spiderman

Czarna Pantera

Shang-Chi

Katy Chen

Kate Bishop

Kamala Khan

fot. Marvel

Marvel Zombies - obsada

Nie jest znana dokładna obsada aktorska, która pojawi się w Marvel Zombies. Wiemy, że w odcinku What if...? poza Spidermanem oraz Kapitanem Ameryką głosów swoim postaciom podkładali oryginalni aktorzy, których znamy z filmów. Tak na prawdę jedynym potwierdzonym aktorem, który użyczy swojego głosu jest Simu Liu, który wcieli się w postać Shang-Chi.