Marvel i DC - którzy aktorzy wystąpili w adaptacjach komiksów obu wydawnictw?

Lista aktorów, którzy wystąpili w ekranizacjach komiksów Marvela i DC jest dłuższa niż możecie się spodziewać. Zapewne z czasem powiększy się ona jeszcze bardziej, ponieważ popularność filmów o superbohaterów nie maleje. Ilu z waszych ulubionych aktorów mogliśmy zobaczyć po obu stronach?

Kinowe uniwersa zarówno Marvela, jak i DC rozrastają się z każdym rokiem. Oznacza to oczywiście coraz większe grono aktorów pojawiających się w adaptacjach komiksów jednej bądź drugiej marki.

Ilość produkcji inspirowanych komiksami jest ogromna, oczywistym jest więc, że aktorzy będą czasem odgrywali bohaterów z obu stron. Niektórzy wystąpili w rolach głównych, inni jedynie jako postaci tła, jednak lista osób, które dotychczas zagrały w adaptacjach filmowych komiksów Marvela i DC jest długa. W kilku przypadkach mogliśmy także obejrzeć aktorów w różnych wcieleniach w ramach tego samego uniwersum. Jest to spowodowane tym, że wszystkie filmy o bohaterach DC tworzy Warner Bros, a za produkcje Marvel Studios odpowiedzialny jest Disney. Nie oznacza to jednak, że Myszka Miki kontroluje wszystkie produkcje oznaczone znaczkiem Marvela, ponieważ wiele seriali i adaptacji filmowych niektórych komiksów, jak chociażby przygód X-men'ów, przygotowują inne studia.

Przejdźmy jednak do naszego zestawienia aktorów, którzy pojawili się w ekranizacjach komiksów Marvela oraz DC Comics. Ilu z nich się domyślacie? Kto z listy jest dla was zaskoczeniem? Sprawdźcie!

Christian Bale

Christian Bale jako Batman w Mrocznym rycerzu

Christian Bale to wybitny aktor, znany z licznych „przeobrażeń” na potrzeby filmów, w których występował. Jego kreacja Bruce'a Wayne'a w trylogii filmów o Batmanie Christophera Nolana uważana jest za jedno z najlepszych wcieleń obrońcy Gotham.

Wielu pewnie zastanawia się w jakim filmie Marvela mogliśmy go zobaczyć. Cóż, teoretycznie w żadnym. Jeszcze. Wiemy natomiast, że Christian Bale pojawi się w nadchodzącej czwartej części przygód Thora: Love and Thunder. Aktor wcieli się tam w postać Gorra Rzeźnika Bogów.

Chris Evans

Chris Evans jako Kapitan Ameryka w Avengers: Czas Ultrona

Aktor niemal utożsamiany już z Marvel Cinematic Universe. Fani zapewne doskonale znają go z roli Kapitana Ameryki, w którego wcielił się w dziewięciu filmach w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Po raz ostatni zobaczyliśmy go jako Steve'a Rogersa w Avengers: Endgame, jednak śmiało można powiedzieć, że w pewnym sensie był on także obecny w serialu Falcon and the Winter Soldier. Bohater Ameryki nie był jednak jego pierwszą postacią z uniwersum Marvela graną przez Evansa. Sześć lat przed kinowym debiutem jako Steve Rogers, wystąpił w filmie Fantastyczna Czwórka, gdzie zagrał Ludzką Pochodnię. Tą rolę kontynuował także w sequelu.

Evans w uniwersum DC pojawił się w 2010 roku. Wystąpił w The Losers: Drużynie Potępionych. Zagrał tam Jake'a Jensena, członka grupy komandosów sił specjalnych, którzy zdradzeni przez mocodawców, szukają na nich zemsty.

Halle Berry

Halle Berry jako Storm w X-men

Aktorka przez wiele lat stanowiła o sile pierwszych filmów o X-men'ach, grupie mutantów o niezwykłych umiejętnościach. Wystąpiła w czterech filmach wcielając się w białowłosą Storm, zdolną kontrolować przyrodę. Jej gra zainspirowała także kolejną odtwórczynię tej roli, czyli Alexandrę Schipp. Zanim pojawiła się jako Storm w X-men: Apocalypse, prosiła Halle Berry o rady dotyczące jej bohaterki.

A teraz przejdźmy do DC. Halle Berry w 2004 wystąpiła w filmie Kobieta Kot, grając w nim tytułową bohaterkę. Film był jednak, mówiąc delikatnie, krytykowany i nie został najlepiej przyjęty przez fanów.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds w roli Deadpoola

Większość młodszych czytelników pewnie doskonale kojarzy Reynoldsa jako odtwórcę roli Deadpoola (chociaż nie powinniście, filmy mają kategorię wiekową 18+). Mimo, iż Reynolds jest głównym bohaterem dwóch produkcji wydanych w 2016 i 2018 roku, to nie był to pierwszy raz, kiedy pojawił się na ekranie jako Wade Wilson. Jako szermierz z nadludzkim refleksem i zdolnością regeneracji pojawił się na ekranie po raz pierwszy w X-men Geneza: Wolverine w 2009.

Dwa lata później mogliśmy natomiast zobaczyć go w „barwach” DC. Zagrał on główną rolę w filmie Zielona Latarnia, wcielając się w międzygalaktycznego obrońcę światów. Jak wiele ekranizacji komiksów DC z pierwszej dekady XX wieku, nie został on najlepiej przyjęty przez fanów. Sam Reynolds w swoim stylu odniósł się także do tej kreacji w Deadpoolu.

Ben Affleck

Ben Affleck w roli Batmana

Kto z was pamięta film Daredevil z 2003 roku? Jak się okazuje, popularny serial Netflixa nie jest pierwszą próbą przeniesienia przygód Daredevila na ekran. Już na początku XX wieku w roli Matta Murdocka mogliśmy zobaczyć Bena Afflecka. Daredevil jest jednym z najpopularniejszych bohaterów komiksowych w USA, obok Batmana, Supermana, czy Spider-Mana, więc ekranizacja jego przygód była tylko kwestią czasu. Ujmijmy to jednak tak: daleko mu do ocen osiąganych przez filmy o wspomnianych bohaterach.

Affleck pojawił się w uniwersum DC w 2016 roku, przejmując rolę Batmana od Christiana Bale'a. Wystąpił w Batman v Superman: Świt sprawiedliwości oraz w Lidze Sprawiedliwości, zarówno tej wyreżyserowanej przez Jossa Whedona, jak i Zacka Snydera. Jego Batman pojawił się też na chwilę w Legionie Samobójców.

Tom Hardy

Tom Hardy jako Bane w Mroczny rycerz powstaje

Brytyjski aktor znany jest z doskonale przyjętej przez fanów roli Bane'a w Mroczny Rycerz powstaje. Zagrał tam zamaskowanego terrorystę, który po latach wywabia Batmana z ukrycia i zmusza go do ponownej walki w obronie Gotham.

Hardy w uniwersum Marvela pojawił się trzy lata temu. W 2018 roku do kin wszedł Venom, w którym londyńczyk zagrał Eddie'go Brocka, który musi ratować swoje życie i współistnieć razem z symbiotycznym Venomem w jednym ciele. Film doczeka się także kontynuacji w 2022 roku.

Micheal Keaton

Michael Keaton w roli Batmana

Keaton wcielił się w Batmana w dwóch filmach, które na przełomie lat 80. i 90. wyreżyserował Tim Burton. Po dziś dzień jego kreacja obrońcy Gotham uważana jest za jedno z najlepszych, jeżeli nie najlepsze, wcielenie Bruce'a Wayne'a w historii. Niedawno potwierdzona została także informacja, że Keaton ponownie przywdzieje kostium Batmana na planie filmu Flash z Ezrą Millerem w roli głównej. Film ma zadebiutować w listopadzie przyszłego roku.

Na kolejną rolę w filmie o superbohaterach przyszło mu czekać 25 lat. W uniwersum Marvela Keaton pojawił się w 2017 roku. Zagrał Sępa, głównego przeciwnika Petera Parkera w filmie Spider-Man: Homecoming.

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer jako Kobieta Kot w Powrocie Batmana

Amerykańska aktorka pojawiła się w uniwersum DC jako Kobieta Kot. W 1992 roku walczyła z Batmanem u boku Pingwina oraz Maxa Schrecka. Jej rola jako Kobiety Kota była tak dobra i zyskała tak dużą popularność, że zaczęto myśleć o osobnym filmie poświęconym bohaterce granej przez Pfeiffer. Te plany jednak porzucono.

Blisko trzy dekady później Michelle Pfeiffer pojawiła się na ekranie w Ant-Manie i Osie, gdzie zagrała Janet van Dyne, matkę Hope i pierwszą Osę.

Taika Waititi

Taika Waititi jako Korg w Thor: Ragnarok

Nowozelandczyk znany jest głównie z roli reżysera Thor: Ragnarok oraz nadchodzącego w przyszłym roku Thor: Love and Thunder. Warto jednak wspomnieć, że w tych filmach zagrał także Korga, kosmitę o przyjaznym usposobieniu i towarzysza Thora, któremu użyczył głosu oraz nagrywał ujęcia motion-capture.

Zanim jednak podjął pracę w MCU, Waititi pojawił się na ekranie w epizodycznej roli w ramach uniwersum DC. W 2011 roku wystąpił w filmie Zielona Latarnia, gdzie zagrał Thomasa Kalmaku.

Zachary Levi

Zachary Levi jako Shazam

Aktor zagrał główną rolę w adaptacji komiksu DC Shazam! w 2019 roku. Wystąpił w nim jako tytułowy superbohater, w którego przeobraża się nastoletni Billy Batson.

Gdzie możemy znaleźć Levi'ego w filmach Marvela? Wystąpił w dwóch filmach: Thor: Mroczny Świat oraz Thor: Ragnarok, gdzie zagrał Fandrala, jednego z towarzyszy Thora. Warto także podkreślić, że Levi starał się o rolę Petera Quilla, czyli Star Lorda ze Strażników Galaktyki, jednak ta przypadła ostatecznie Chrisowi Prattowi.

Djimon Hounsou

Djimon Hounsou jako Korath w filmie Kapitan Marvel

Aktora afrykańskiego pochodzenia mogliśmy obejrzeć w dwóch filmach Marvela: Strażnikach Galaktyki z 2015 roku oraz Kapitan Marvel w 2019, w których zagrał Koratha, wojownika rasy Kree.

W uniwersum DC pojawił się natomiast w 2019 roku. Razem z Zacharym Levi wystąpił w filmie Shazam!. Wcielił się w nim w postać Czarodzieja.

Josh Brolin

Josh Brolin w roli Thanosa w Avengers: Wojna bez granic

Brolin, obok Chrisa Evansa, jest kolejnym z aktorów, który zagrał dwie postacie w ramach jednego komiksowego uniwersum. W 2018 roku pojawił się na ekranach w Deadpoolu 2 jako Cable, podróżujący w czasie żołnierz, chcący ocalić swoją rodzinę. Zaledwie tydzień przed sequelem przygód Wade'a Wilsona premierę miało widowisko Avengers: Wojna bez granic, w którym Brolin zagrał Thanosa, potężnego tytana, który z pomocą Kamieni Nieskończoności chce wymazać połowę życia we wszechświecie. W tej mogliśmy zobaczyć go także rok później w kolejnej części, Avengers: Endgame. Nie był to jednak jego debiut w roli Thanosa. Głosu tej postaci użyczył już w 2014 roku w pierwszej części Strażników Galaktyki.

Kto z Was pamięta Jonah Hex, ekranizację komiksu DC z 2010 roku? Josh Brolin wystąpił tam w tytułowej roli łowcy nagród na Dzikim Zachodzie, który stara się powstrzymać Quentina Turnbulla przed wyzwoleniem konfederackiego południa.

Warto także wspomnieć o innych aktorach, którzy pojawili się na naszych ekranach w ramach adaptacji komiksów zarówno Marvela, jak i DC:

Natalie Portman : Jane Foster (Thor); Evey (V jak Vendetta)

: Jane Foster (Thor); Evey (V jak Vendetta) Hugo Weaving : Redskull (Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie, Avengers); V (V jak Vendetta)

: Redskull (Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie, Avengers); V (V jak Vendetta) J.K. Simmons : J. Jonah Jameson (Spider-Man); Komisarz Gordon (Liga Sprawiedliwości)

: J. Jonah Jameson (Spider-Man); Komisarz Gordon (Liga Sprawiedliwości) Laurence Fishburne : Srebrny Surfer (Fantastyczna Czwórka), Bill Foster (Ant-Man i Osa); Perry White (Człowiek ze stali)

: Srebrny Surfer (Fantastyczna Czwórka), Bill Foster (Ant-Man i Osa); Perry White (Człowiek ze stali) Tilda Swindon : Starożytna (Doktor Strange); Gabriel (Constantine)

: Starożytna (Doktor Strange); Gabriel (Constantine) Michael Fassbender : Magneto (X-men); Burke (Jonah Hex)

: Magneto (X-men); Burke (Jonah Hex) Danny Huston : William Stryker (X-men Geneza: Wolverine); Generał Lunderdorff (Wonder Woman)

: William Stryker (X-men Geneza: Wolverine); Generał Lunderdorff (Wonder Woman) Zoe Saldana : Gamora (Strażnicy Galaktyki, Avengers); Aisha al-Fadhil (The Losers: Drużyna Potępionych)

: Gamora (Strażnicy Galaktyki, Avengers); Aisha al-Fadhil (The Losers: Drużyna Potępionych) Joe Manganiello : Flash Thompson (Spider-Man); Deathstroke (Liga Sprawiedliwości)

: Flash Thompson (Spider-Man); Deathstroke (Liga Sprawiedliwości) Ciarán Hinds : Roarke (Ghost Rider 2); Steppenwolf (Liga Sprawiedliwości)

: Roarke (Ghost Rider 2); Steppenwolf (Liga Sprawiedliwości) Willem Dafoe : Norman Osborn (Spider-Man); Vulko (Aquaman)

: Norman Osborn (Spider-Man); Vulko (Aquaman) Chris Pine : Peter Parker (Spider-Man Uniwersum); Steve Trevor (Wonder Woman)

: Peter Parker (Spider-Man Uniwersum); Steve Trevor (Wonder Woman) Jon Favreau : Hogan (Iron Man); Asystent (Batman Forever)

: Hogan (Iron Man); Asystent (Batman Forever) Tommy Lee Jones : Chester Phillips (Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie); Harvey Dent (Batman Forever)

: Chester Phillips (Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie); Harvey Dent (Batman Forever) Angela Bassett : Królowa Ramona (Czarna Pantera); Amanda Waller (Zielona Latarnia)

: Królowa Ramona (Czarna Pantera); Amanda Waller (Zielona Latarnia) Ben Mendelsohn : Talos (Kapitan Marvel); John Daggett (Mroczny rycerz powstaje)

: Talos (Kapitan Marvel); John Daggett (Mroczny rycerz powstaje) Tao Okamoto : Mariko Yashida (Wolverine); Mercy Ggraves (Batman v Suuperman: Świt sprawiedliwości)

: Mariko Yashida (Wolverine); Mercy Ggraves (Batman v Suuperman: Świt sprawiedliwości) Idris Elba : Heimdall (Thor), Moreau (Ghost Rider 2); Roque (The Losers: Drużyna Potępionych), Bloodsport (Legion Samobójców)

: Heimdall (Thor), Moreau (Ghost Rider 2); Roque (The Losers: Drużyna Potępionych), Bloodsport (Legion Samobójców) James Mardsen : Cyclops (X-men); Richard White (Superman: Powrót)

: Cyclops (X-men); Richard White (Superman: Powrót) Clancy Brown : Surtur (Thor: Ragnarok); Parallax (Zielona Latarnia)

: Surtur (Thor: Ragnarok); Parallax (Zielona Latarnia) Randall Park: Agent Jimmy Woo (Ant-Man i Osa, Wandavision); dr Stephen Shin (Aquaman)

