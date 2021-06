Marvel – jak oglądać filmy MCU?

Bogate uniwersum kinowe Marvela może pewnie wprawić postronnych widzów w spore zakłopotanie w kwestii chronologii wydarzeń. W tym artykule pomożemy Wam to rozwikłać i podpowiemy w jakiej kolejności oglądać filmy Marvel Studios.

Spis treści

Zanim przejdziecie do lektury, chcemy podkreślić, że w tekście mogą znaleźć się potencjalne spoilery dla osób, które nie są zaznajomione z kinowym uniwersum Marvela.

Można dyskutować, czy filmem otwierającym Marvel Cinematic Universe była pierwsza część przygód Iron Mana, czy może przyjęty z mieszanymi uczuciami Incredible Hulk z Edwardem Nortonem w głównej roli. Nie zmienia to jednak faktu, że od 13 lat filmowe uniwersum Marvela rozrosło się do gigantycznych rozmiarów. Ponadto nie ogranicza się ono jedynie do kinowych blockbusterów, ale także do niezliczonej ilości seriali, które niemal co roku debiutują na różnych platformach. Dopiero po premierze Spider-Man: Daleko od domu w połowie 2019 roku producenci wreszcie dali nam odetchnąć i przez ponad półtora roku nie wypuścili żadnej nowej produkcji z uniwersum Marvela. Częściowo wpłynęła na to pandemia koronawirusa, dlatego wciąż czekamy na premierę Czarnej Wdowy, a częściowo taki też był plan Marvel Studios.

Czwarta faza kinowego uniwersum Marvela zapowiada się wyjątkowo zachęcająco, głównie ze względu na wprowadzenie wielu niewidzianych dotąd na ekranach postaci oraz przedstawienie nowych przygód tych już dobrze fanom znanych. Zanim jednak zajmiemy się nadchodzącymi produkcjami, cofnijmy się nieco do filmów, które już od dawna są z nami i odpowiedzmy na jedno ważne pytanie: Jak oglądać filmy Marvela?

MCU przyzwyczaiło już swoich fanów do tego, że na bieżąco wprowadza do swojego uniwersum nowych bohaterów, którzy mają pojawić się w kolejnych produkcjach. Idealnym tego przykładem jest premiera Kapitan Marvel w lutym 2019 roku oraz późniejsze pojawienie się Carol Danvers w Avengers: Endgame w kwietniu tego samego roku. Podobnie przedstawia się sytuacja ze słynnymi już scenami po napisach, które zwykle zapowiadają nam kolejną produkcję Marvela. Może to powodować pewien chaos w chronologii wydarzeń w ramach uniwersum, dlatego w tym tekście postaramy się nieco go uporządkować i podpowiemy wam w jakiej kolejności oglądać filmy MCU.

Marvel Cinematic Universe - kolejność chronologiczna

1. Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie (premiera: 2011)

Steve Rogers stara się zaciągnąć do wojska i walczyć na froncie w czasie drugiej wojny światowej. Niestety jego słaba postura go dyskwalifikuje. Z tego powodu bierze udział w tajnym eksperymencie, który czyni z niego superżołnierza, który walczy z tajemniczą organizacją: Hydrą.

2. Kapitan Marvel (2019)

Lata 90. XX wieku. Pilotka Carol Danvers zostaje uprowadzona przez rasę Kree. Po powrocie na Ziemię odzyskuje swoje wspomnienia i wielką moc, dzięki której staje się jedną z najpotężniejszych istot we wszechświecie.

Iron Man

3. Iron Man (2008)

Miliarder Tony Stark, zajmuje się produkcją i dostawami broni dla rządu USA. Porwanie przez rebeliantów zmienia jego życie. Zostaje zmuszony do skonstruowania dla nich broni, jednak tworzy pierwszy pancerz bojowy i jako Iron Man musi walczyć o swoje życie i przyszłość Stark Industries.

4. The Incredible Hulk (2008)

Naukowiec Bruce Banner zostaje napromieniowany, przez co w stanie wyjątkowego stresu przemienia się w potężną bestię: Hulka. Banner stara się znaleźć antidotum, które pozwoli mu się uwolnić od Hulka. W tym samym czasie musi oprzeć się rządowi, który chce wykorzystać jego moc.

5. Iron Man 2 (2010)

Tony Stark musi stawić czoła cieniom przeszłości swojej rodziny. Po tym jak świat poznał jego tożsamość, rząd USA stara się ograniczyć jego działania. Genialny wynalazca Ivan Vanko szuka zemsty za krzywdy, jakich jego ojciec doświadczył ze strony rodziny Starków.

6. Thor (2011)

Bóg Piorunów zostaje zesłany na Ziemię, a Odyn pozbawia go boskich mocy oraz młota Mjollnira. Poznaje tam doktor Jane Foster i uczy się życia śmiertelników. Zmuszony do walki przez swojego złowrogiego brata Lokiego odzyskuje Mjollnir i swoje moce oraz pomaga w ocaleniu Asgardu.

7. Avengers (2012)

Grupa superbohaterów musi ocalić Ziemię przed inwazją obcych. Thor, Iron Man, Kapitan Ameryka, Hulk, Czarna Wdowa i Hawkeye łączą siły aby pokonać Lokiego i armię kosmitów.

8. Iron Man 3 (2013)

Świat genialnego wynalazcy i miliardera Tony'ego Starka legł w gruzach przez działania tajemniczego Mandaryna. Iron Man wyrusza w podróż, której jedynym celem jest zemsta za dokonane mu krzywdy.

9. Thor: Mroczny Świat (2013)

Bóg Piorunów stara się zaprowadzić porządek w Dziewięciu Królestwach. Thor musi powstrzymać Malekitha i Mroczne Elfy, które chcą zniszczyć Ziemię, Asgard i pozostałe światy.

10. Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz (2014)

Steve Rogers i Czarna Wdowa podczas jednej z misji Tarczy natrafiają na trop zagrażającego światu spisek. Stoi za nim Hydra, zakamuflowana od lat organizacja, z którą Kapitan Ameryka walczył podczas drugiej wojny światowej. Steve Rogers odkrywa też prawdę o swoim dawnym przyjacielu.

Strażnicy Galaktyki Vol. 1

11. Strażnicy Galaktyki Vol. 1 (2014)

Peter Quill staje się celem potężnego Ronana, który chce posiąść jeden z Kamieni Nieskończoności. Zupełnym przypadkiem łączy swoje siły z innymi outsiderami, z którymi tworzy grupę Strażników Galaktyki.

12. Strażnicy Galaktyki Vol. 2 (2017)

Grupa wyrzutków wciąż walczy z niebezpieczeństwami w galaktyce. Peter Quill odkrywa prawdę o swoim ojcu, jego dziedzictwie i potężnej mocy, z którą przyjdzie mu się zmierzyć.

13. Avengers: Czas Ultrona (2015)

Tony Stark i Bruce Banner tworzą sztuczną inteligencję, Ultrona, który uwalnia się spod ich kontroli i planuje unicestwić ludzkość. Avengersi znów muszą zebrać drużynę i ocalić świat przed zagładą.

14. Ant-Man (2015)

Oszust Scott Lang, wyposażony w kombinezon pozwalający na zmniejszanie się, pomaga swojemu mentorowi, Hankowi Pymowi, zaplanować i wykonać skok, od którego zależą losy świata.

15. Doktor Strange (2016)

Najlepszy nowojorski neurochirurg doznaje wypadku, po którym jego kariera dobiega końca. Licząc na uzdrowienie i powrót do zawodu udaje się do Nepalu. Tam odkrywa jednak zupełnie nowe możliwości i moce, które pomogą mu ocalić świat.

16. Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów (2016)

Światowe rządy chcą kontrolować działanie superbohaterów i ograniczyć ich swobodę. Powoduje to rozłam wśród Avengersów i konflikt między nimi. Całą sytuację próbuje wykorzystać baron Zemo by pomścić swoich rodaków z Sokowii.

17. Czarna Pantera (2018)

Po śmierci ojca, T'challa obejmuje tron Wakandy oraz przejmuje tytuł Czarnej Pantery, obrońcy kraju. Wakanda zostaje jednak zaatakowana przez dawnego wroga i młody władca musi obronić swoich ludzi.

Spider-Man: Homecoming

18. Spider-Man: Homecoming (2017)

Peter Parker, pod okiem Tony'ego Starka, próbuje powrócić do normalnego życia po przygodach z innymi superbohaterami. Wkrótce jednak Spider-Man musi stawić czoła Vulture'owi, który stanowi zagrożenie dla jego najbliższych.

19. Thor: Ragnarok (2017)

Po powrocie do Asgardu Thor odkrywa, że Loki podszywa się pod Odyna i rządzi królestwem. Razem odnajdują ojca tuż przed jego śmiercią. Ich mroczna siostra Hela pojawia się w Asgardzie i zsyła na niego Ragnarok, nordycką apokalipsę.

20. Avengers: Wojna bez granic (2018)

Thanos, potężny tytan w końcu zbiera Kamienie Nieskończoności rozsiane po całej galaktyce. Jego celem jest kreowanie rzeczywistości wedle własnej woli i wymazanie połowy życia we wszechświecie. Avengersi oraz bohaterowie z innych światów próbują stawić czoła jemu i jego armii.

21. Ant-Man i Osa (2018)

Równolegle do wydarzeń przedstawionych w Avengers: Wojna bez granic, Scott Lang i Hope van Dyne próbują rozwikłać tajemnice z przeszłości doktora Hanka Pyma. W trakcie poszukiwań prawdy o swoim mentorze Ant-man stara się pogodzić życie superbohatera z rolą ojca.

Avengers: Endgame

22. Avengers: Endgame (2019)

Tuż po wydarzeniach z Wojny bez granic Avengersi odnajdują Thanosa, jednak nie są w stanie naprawić rzeczywistości. Dopiero po 5 latach znajdują rozwiązanie, jednak przyjdzie im ponownie zmierzyć się z Thanosem w ostatecznej walce.

23. Spider-Man: Daleko od domu (2019)

Peter Parker próbuje odnaleźć się w świecie bez Tony'ego Starka i wyrusza na szkolne wakacje do Europy. Jednak bardzo szybko będzie musiał przywdziać kostium Spider-Mana i ponownie wcielić się w rolę superbohatera ratującego świat.

Co dalej?

Marvel Cinematic Universe wkroczyło w tym roku w czwartą fazę swojego istnienia. Co to oznacza dla fanów? Otrzymaliśmy już pierwsze sezony seriali WandaVision oraz Falcon and Winter Soldier, a tuż za rogiem czają się premiery seriali Loki, Hawkeye oraz wielu innych.

Marvel Cinematic Universe: czwarta faza

Marvel nie zapomina także o produkcjach skierowanych na duży ekran. Już 9 lipca będziemy mogli (w końcu) obejrzeć przekładaną od roku Czarną Wdowę. Ponadto nie tak dawno temu otrzymaliśmy pełnoprawny zwiastun Eternals. Również w tym roku obejrzymy kolejną część przygód Spider-Mana, a także Shang-Chi i legendę dziesięciu pierścieni.

Warto także podkreślić, że w kolejnych latach swoje premiery mają także mieć filmy o Doktorze Strange'u, Thorze, Strażnikach Galaktyki, Czarnej Panterze, Ant-Manie i Kapitan Marvel, a do MCU w końcu włączeni zostaną inni bohaterowie znani z uniwersum Marvela: Blade oraz Fantastyczna Czwórka.

Gdzie oglądać?

Wszystkie produkcje Marvel Cinematic Universe dostępne są na platformie Disney+. Niestety dla polskich fanów jest to spore utrudnienie, ponieważ wciąż czekają oni na oficjalne pojawienie się tej platformy na naszym rynku. Ci, którzy czekać nie chcą, mogą korzystać z sieci VPN i mieć dostęp do oferty Disney+ w innych krajach, jednak należy liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami takiego działania.

Warto także obserwować inne duże platformy streamingowe, jak Netflix, czy HBO GO w poszukiwaniu produkcji MCU. Dla przykładu: obecnie na Netflixie wciąż możemy obejrzeć Spider-Man: Daleko od domu oraz wiele seriali ze świata Marvela, a kilka miesięcy temu całe uniwersum kinowe Marvela udostępnione było abonentom HBO GO. Możemy jednak zakładać, że wraz z rozwojem platformy Disney+ takich okazji będzie coraz mniej.