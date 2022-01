Marvel - jakie nowe filmy i seriale obejrzymy w 2022 roku?

Przedstawiamy listę filmów i seriali Marvela, jakie będziemy mogli obejrzeć w 2022 roku.

Spis treści

Rok 2021 przyniósł nam sporo smakowitych kąsków w postaci filmów i seriali ze świata Marvela. Mieliśmy okazję obejrzeć m.in. Czarną Wdowę, Eternals, Venom 2: Carnage, Shang-Chi i Legenda dziesięciu pierścieni oraz hitowy Spider-Man: Bez drogi do domu. Czy nadchodzące 12 miesięcy będzie równie udane? Wygląda na to, że tak. Disney i Sony przygotowały bardzo mocny zestaw produkcji, jakie będziemy mogli oglądać w 2022 roku.

Morbius

Data premiery - 1 kwietnia 2022

Morbius opowie historię tytułowego bohatera, biochemika, który cierpi na rzadką chorobę krwi. Chcąc ulżyć w cierpieniu sobie i innym postanawia wypróbować na własnej osobie nowy lek. Niestety eksperyment się nie udaje i naukowiec staje się postacią przypominającą wampiry. W rolach głównych wystąpią m.in. Jared Leto, Matt Smith oraz Adria Arjona.

Zobacz również:

Doktor Strange w Multiwersum Obłędu

Data premiery - 6 maja 2022

Doktor Strange w multiwersum obłędu to kolejny film Marvela, który pojawi się w tym roku. Po wydarzeniach znanych z Avengers: Koniec gry doktor Strange nadal walczy ze złem. Tym razem na drodze stanie mu jego były przyjaciel, mistrz sztuk walk - Mordo. W rolę głównych bohaterów wcielą się m.in. Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen oraz Benedict Wong.

Thor: Miłość i grom

Data premiery - 8 lipca 2022

Wielki Thor powraca w tym roku na ekrany kin. I nie będzie to samotny powrót, ponieważ u jego boku zobaczymy Walkirię (Tessa Thompson) oraz Jane Foster, w której postać wcieli się Natalie Portman. W filmie pojawią się także Strażnicy Galaktyki a głównym "złym" produkcji będzie Gorr grany przez Christiana Bale'a.

Spider-Man: Across The Spider-Verse

Data premiery - 7 października 2022

Spider-Man: Across The Spider-Verse to kontynuacja doskonałej animacji Spider-Man Universum. Ponownie możemy spodziewać się postaci Człowieka Pająka pochodzącego z różnych wymiarów. Wszystkie połączą siły w walce z kolejnym niebezpiecznym wrogiem. Zdecydowanie jest to jeden z najjaśniejszych punktów w kalendarzu premier na 2022 rok.

Seriale

Czarna pantera: Wakanda w moim sercu

Data premiery - 11 listopada 2022

Po nieoczekiwanej śmierci Chadwicka Bosemana, który miał wcielić się ponownie w tytułowego bohatera, stworzenie filmu stanęło pod dużym znakiem zapytania. Produkcja jednak pojawi się na ekranach. Wakanda w moim sercu wchodzi w skład IV Fazy MCU i jest bezpośrednią kontynuacją filmu Czarna Pantera, który miał swoją premierę w 2018 roku.

Ms. Marvel

Ms. Marvel, właściwie Kamala Khan to superbohaterka pakistańskiego pochodzenia, która mieszka w New Jersey. Jest ona przedstawicielką rasy Inhumans. Jest to nowa postać w komiksach Marvela, jednak podobnie jak Miles Morales zdobyła duże uznanie fanów. Pierwsza seria produkcji tworzonej dla Disney + będzie się składała z 6 odcinków.

She-Hulk

She Hulk to serial opowiadający historię Jennifer Walters. Kobieta, która w prawdziwym życiu jest prawniczką posiadła supermoce podobne do tych, którymi włada Bruce Banner - Hulk. Serial będzie się składał z 10 odcinków. Obejrzymy go na platformie Disney +.

Moon Knight

Moon Knight opowie historię Marca Spectora, byłego agenta CIA i najemnika, który zmaga się z osobowością wieloraką. Żołnierz zyskuje supermoce za sprawą egipskiego bożka, który nazywany jest Khonshu. Czy postać grana przez Oscara Isaaca poradzi sobie w nowej roli?

Secret Invasion

Nick Fury, który powołał do życia "inicjatywę Avengers" wraz z Talosem udają się w podróż, aby powstrzymać Skrulle, które zinfiltrowały najwyższe sfery uniwersum Marvela. Secret Invasion to 6-odcinkowa produkcja, gdzie na ekranach zobaczymy m.in. Samuela L. Jacksona.

I am Groot

I am Groot to serial, który opowie historię Groota, uwielbianego przez wszystkich Strażnika Galaktyki. W tej produkcji bliżej przyjrzymy się postaci ostatniego przedstawiciela gatunku Flora Collosus z Planety X. Szykuje się kawał solidnej i przepełnionej humorem opowieści.